先礼后兵 瓜迪奥拉：瓦尔迪是一名杰出的球员

这位前锋正在为2020年的进球而奋斗，但他即将到来的对手为他说好话，并相信他会在与曼城的对抗中有所发挥。

瓜迪奥拉称赞杰米·瓦尔迪是一名“杰出的球员”，他的比赛是为克制曼城量身定做的。

瓦尔迪在24场比赛中打进17球，领跑英超射手榜，比瓜迪奥拉的明星射手塞尔吉奥·阿圭罗领先一球。

瓜迪奥拉认为，瓦尔迪在过去对阵曼城的比赛中取得成功的原因很明显，因为他能够利用曼城靠前的防线。

其他球队

瓜迪奥拉说：“因为我们在前场40米踢球，这对他来说太完美了。”

“杰米·瓦尔迪在对我们和所有球队的比赛中都有进球，因为在禁区内，在进攻三区，他是杰出的。”

“他是我所见过的最好的前锋之一，无论是在跑动，射门，还是高位逼抢。在很多方面，他都是一名杰出的球员。”

在对阵曼城的11场英超联赛中，瓦尔迪攻入5球。在瓜迪奥拉执教巴塞罗那、拜仁慕尼黑和现在的英超冠军期间，没有人在对阵瓜迪奥拉的球队的比赛中打进更多的顶级联赛进球。

瓜迪奥拉知道球队的状态可能会在瞬间发生变化，而布伦丹·罗杰斯在王权球场的表现令他印象深刻。

瓜迪奥拉说：“我说过，我们以前在主场比赛的时候，（罗杰斯）给我留下了多么深刻的印象。”

“我知道他在利物浦的出色表现，但我当时不在这里。当我看到他在凯尔特人的时候，我想，‘哇，这支球队踢得很好，很有侵略性，有很好的氛围’。

“他们在莱斯特有不可思议的组织，有良好的球探。他们清楚地知道自己该做什么，很高兴看到有球队踢得这么好，为英格兰足球的利益而战，有这样的教练和球队这样踢球，这很好。”