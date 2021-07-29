先是拉莫斯，然后是拉瓦内：后防大将逐一离开昭示皇马的崩溃

这名法国国脚即将转会曼联，这是13次欧冠冠军皇马财政困难的又一个迹象

随着拉斐尔-瓦拉内加盟曼联，皇马失去了他们唯一的世界级中后卫，这是俱乐部慢慢走向衰落的又一个迹象。

球队队长塞尔吉奥-拉莫斯在今夏早些时候已经加盟了巴黎圣日耳曼，现在他的搭档也结束了自己十年的皇马生涯。

卡洛-安切洛蒂将失去这位法国国脚后卫，他将以传奇的身份离开，效力皇马期间，他共赢得18座冠军，其中包括4座欧冠冠军和3座西甲冠军。

他是俱乐部历史上冠军数量第八多的球员；他是拉莫斯在中后卫位置上的理想搭档。

在无数场比赛中，瓦拉内的速度和预判拯救了球队，无论是在前场逼抢时犯错还是拉莫斯上抢导致失误，他都能及时为球队填补漏洞。

然而，在瓦拉内出场的236场西甲联赛中，他只吃到14张黄牌和2张红牌，这对于一名中后卫来说是非常低的数字，与拉莫斯508场比赛拿到160张黄牌和20张红牌形成鲜明对比。

瓦拉内和拉莫斯在同一个夏天离开对皇马来说是一个打击，也是他们财政困难的另一个信号。他们的财政状况不像竞争对手巴塞罗那那么糟糕，但马德里的支出，或者说缺乏支出，突显出主席弗洛伦蒂诺-佩雷斯需要谨慎行事。

自从2014年以8000万欧元签下哥伦比亚中场球员哈梅斯-罗德里格斯以来，皇马就再也没有在一名球员身上花费超过4500万欧元，直到2019年夏天，他们签下了切尔西的艾登-哈扎德，这一情况才得到改变。

但签下阿扎尔只是为了找人顶替C罗的绝望之举，皇马非常想念离队的葡萄牙巨星，但阿扎尔的交易并不成功，这位比利时前锋效力皇马的大部分时间都在养伤。

瓦拉内离开马德里，是俱乐部为了确保生存而做出的决定，而不是为了取得体育上的成功而做出的最佳选择。

尽管这位28岁的法国人上个赛季并没有处于最佳状态，但他仍然是这个星球上的最好的后卫之一，并且在皇马举足轻重。

瓦拉内的合同将于2022年6月到期，他并不希望与皇马延长合同。部分原因是，皇马不愿意支付他索要的1200万欧元年薪，但也因为他想去其他地方接受新的挑战。

皇马将依靠纳乔和米利唐拿出上个赛季的出色表现，当时他们在瓦拉内和拉莫斯因伤缺阵的情况下发挥神勇，特别是在安菲尔德对阵利物浦的欧冠四分之一决赛中。

他们还引进了大卫-阿拉巴，这位奥地利球星能够胜任中后卫的位置，他在今年夏天的欧洲杯上就踢中后卫，但外界认为阿拉巴更希望踢中场。

考虑到巴塞罗那的情况，马德里可能也认为这是一个保持低调的好时机。巴萨的状况也不太好，西甲冠军之争似乎又将是一场势均力敌的对抗，卫冕冠军马德里竞技可能是夺冠热门。

作为弗洛伦蒂诺钦点的主帅，安切洛蒂似乎只是一个过渡，在齐达内离开和阿莱格里拒绝接手球队之后，安切洛蒂是一个可靠的人选。

很难想象安切洛蒂会在皇马建立一个新的长期项目，不管结果如何，弗洛伦蒂诺可能仍会在明年夏天或以后的时间里关注巴黎圣日耳曼主教练毛里西奥-波切蒂诺。

瓦拉内的离开可能是球队更大范围的更新换代的一部分，尽管在俱乐部的众多欧冠冠军球员之中，他似乎是带领俱乐部进入新时代的最佳人选。

瓦拉内本可以成为皇马后防线的核心，不再活在拉莫斯的阴影之下。莫德里奇已经来到职业生涯默契，马塞洛早已过了巅峰，伊斯科早就不是当年的伊斯科，卡瓦哈尔的玻璃属性令人担忧，从皇马的核心阵容来看，只有瓦拉内和卡塞米罗有可能在未来五年里领导球队。

瓦拉内可能离队的想法已经酝酿了一段时间，所以球迷们对此并不是完全没有心理准备，但他们仍然对他的离开感到沮丧。

马德里球迷认为曼联以一个便宜的价格带走了他们的一名关键球员，同时让他们的球队元气大伤。而作为米利唐和纳乔的替补，年轻的巴列霍和丘斯特的表现仍未具有说服力。

知名皇马球迷、记者托马斯-隆塞罗在《阿斯报》上写道：“卖掉重要球员或让重要球员离队是皇马球迷所不习惯的，在我成长期间，我熟悉的是一支拥有强大购买力的鼎盛皇马。在同一个夏天失去两名重要球员，感觉就像我的头受到重击。”

然而，瓦拉内的合同状况和不愿续约的态度总是会导致俱乐部在这个夏天对他的未来做出决定。他的合同只剩下一年了，所以现在卖掉他至少可以为俱乐部的财政注入一笔可喜的资金。

全世界都看到了弗洛伦蒂诺多么迫切地想要建立欧洲超级联赛，想要找到新的收入来源，来帮助俱乐部留住他们的顶级球星，同时签下其他球员，让美好的时光延续，并让吸引基利安-姆巴佩加盟的梦想留存。而目前，只有曼城和巴黎圣日耳曼有能力完成这种级别的签约。

从目前的情况来看，由于中期目标孔德和保-托雷斯可能过于昂贵，银河战舰并不打算在转会市场上寻找瓦拉内的替代者。

相反，皇马的财政状况意味着俱乐部正在慢慢崩溃，而瓦拉纳的离开就是另一个迹象。