先打预防针 贝尼特斯告诫新援英超不好踢

纽卡斯尔主帅贝尼特斯告诫新援阿尔米隆，如果他想在英格兰成名，他将不得不面对英超联赛的身体状况。

24岁的巴拉圭国脚阿尔米隆将在周一晚对阵狼队的比赛中首次代表喜鹊亮相，此前他曾在美国职业足球大联盟效力于亚特兰大联队。

然而，贝尼特斯知道阿尔米隆从来没有经历过英格兰足球的凶猛，他敦促人们给他时间去适应。

西班牙人说:“他很好，他的训练很好。他身体健康，是一个耐力和速度都很好的球员。他很灵活，很有活力。”

“现在的问题是，英超的身体状况会发生变化——这是英超和大联盟之间的主要区别。”

“到另一个联赛去是相当困难的。他们需要时间来适应。”

阿尔米隆在周四下午正式在媒体前亮相，并坚称他的身价不会让他感到压力，贝尼特斯相信这不会成为一个问题。

他说:“任何球员都不能过多考虑价格，他们必须考虑他们在球场上能做些什么。我认为他的心态是正确的。”

贝尼特斯和他的球员们将在比赛结束后立即前往西班牙的一个温暖的训练营，在那里他们将与莫斯科中央陆军进行一场友谊赛，为主场对阵哈德斯菲尔德和伯恩利做准备。

他们上个赛季也有过类似的旅程，并且在归来后取得了三连胜，主教练希望这次能有类似的提升。

他说:“我们不会去那里度假，那将是两次训练课，让球员有机会真正了解彼此。”

“这场比赛将给球员一个机会，让他们看到他们的努力是如何在球场上实现的。我认为这将是一次积极的经历。”