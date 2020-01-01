充满热情 菲戈：姆巴佩会是皇马一笔伟大的签约

根据菲戈的说法，巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩是世界上最好的球员之一，他将是皇家马德里的一个有价值的增援。

年仅21岁的姆巴佩已经取得了比大多数球员整个职业生涯都要多的成就。

这位法国人曾三次获得法甲联赛冠军，此外还获得过一枚世界杯冠军奖牌，他还在2018年金球奖的最终投票中获得第四名。

其他球队

姆巴佩本赛季再次成为巴黎圣日尔曼的关键人物，在27场比赛中打进23球。

他的表现继续吸引着欧洲顶级俱乐部的注意，据报道，在夏季转会窗口开启之前，皇家马德里队在争夺他的转会中处于领先地位。

在2月1日5-0战胜蒙彼利埃的比赛中，姆巴佩被托马斯·图赫尔替换下场后，人们对他在王子公园的未来产生了质疑。

图切尔淡化了事件的重要性，但如果马德里决定在市场重新开放时对这名法国国脚发起创纪录的报价，巴黎圣日耳曼的决心可能会受到考验。

菲戈曾在2000年至2005年间效力于白衣军团，他认为姆巴佩加盟自己的老东家“将是一笔伟大的签约”，因为他对提高球技充满了“热情”。

在柏林举行的劳伦斯体育奖颁奖典礼上，菲戈对RMC体育频道说：“当你具备所有这些品质时，年龄就没有任何意义了。”

“重要的是他继续对这项运动充满热情，他继续进步，每天都想变得更好。这就是他实现一切愿望的方式。”

“姆巴佩是一个年轻的球员，世界上最好的球员之一，也是最昂贵的球员之一。他所在的球队没有财政问题，我不知道是否有可能签下他。”

“但如果他加盟皇马，那将是一笔伟大的签约。”

周六，姆巴佩被排除在巴黎圣日耳曼4-4战平亚眠的大名单之外，图赫尔则在回归冠军联赛之前轮换了他的阵容。

法甲冠军将在周二晚上的16强首回合比赛中迎战多特蒙德。

姆巴佩很可能会在威斯法伦球场的比赛中回到图赫尔的首发阵容中，巴黎圣日耳曼希望自2016年以来首次晋级第一轮的淘汰赛。