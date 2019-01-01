充满人情味 埃弗顿计划续约两大功勋老将

马尔科·席尔瓦准备将莱顿·贝恩斯的埃弗顿职业生涯再延长12个月，他赞扬了这位经验丰富的后卫的水平和职业精神。

前英格兰国脚左后卫莱顿·贝恩斯和菲尔·贾吉尔卡都将在本赛季结束后合同到期。与埃弗顿俱乐部队长的谈判仍在进行中，但席尔瓦已经和贝恩斯谈过了，并让他知道了下赛季的计划。

贝恩斯在2007年7月从维冈加盟埃弗顿时花费了600万英镑，这在当时是俱乐部后卫的最高纪录，但他已经出场411次，并被证明是俱乐部在英超时代最精明的签约之一。

卢卡斯·迪涅在古迪逊公园度过了一个出色的赛季，他已经成为埃弗顿的新的主力左后卫，但是席尔瓦不准备让贝恩斯在这个夏天离开。

“莱顿已经知道我的想法了，”席尔瓦说：“我已经和莱顿谈过了，在接下来的几天或几周内我还会继续和贾吉尔卡谈。俱乐部的想法也取决于我们在未来几天或几周内谈论的情况。他们将是第一批知道我们想法的人，因为他们值得我们所有的尊重。他们完全专注于实现我们的雄心和团队的目标。他们在那里，他们在那里非常努力地为我们实现我们想要的，因为这是最重要的事情。你说的是我们的队长，我们的副队长，他们是非常重要的球员，他们值得我们尊重。”

三年前，当埃弗顿允许蒂姆·霍华德自由转会时，他在古迪逊公园踢了最后两场比赛，让他在与俱乐部和球迷们相处了十年之后，向他们道别。

尽管如此，在古迪逊公园公园球场对阵伯恩利的比赛中，贝恩斯和贾吉尔卡被给予情感上的选择似乎是不可能的，因为席尔瓦已经明确表示埃弗顿仍然在追求目标。

“说实话，我从来没有想过这件事，”席尔瓦说。“如果你想和我谈谈伯恩利的比赛，我会告诉你的。我将为胜利而准备对伯恩利的比赛。如果你想问我关于伯恩利的比赛，最重要的是把最好的11人组合起来赢得比赛。我百分之百地肯定，我将为球队准备最好的首发阵容以赢得比赛。”