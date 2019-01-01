充分备战 西蒙尼警告：尤文不只有C罗会造成威胁

阿根廷主帅在前往一场重要的欧洲赛场的比赛前警告他的球员们，斑马军团不仅仅是一个人的球队。

迭戈·西蒙尼称克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是“一名令人惊叹的球员”，但同时也警告他的马竞球队，尤文图斯也有很多优秀的球员。

前皇马前锋罗纳尔多在与马竞的各种场合的相遇中攻入25球，包括在2018-19赛季双方在欧冠16强相遇时上演的帽子戏法。

这名葡萄牙国脚在两个月前两队遭遇时没有进球，最近几周他一直在努力恢复状态，是否能参加周中的比赛还是疑问。

西蒙尼承认罗纳尔多拥有独特的天赋，但同时也对尤文整体实力保持警惕。

“对阵我们的时候，他总是踢得很好。”西蒙尼在周一的赛前新闻发布会上说。

“他总是知道如何给对手制造麻烦。但我不认为只有C罗会给马德里竞技带来挑战。”

“我们在这里期待着在这个令人惊叹的体育场里比赛。我们想要打一场伟大的比赛。”

尤文图斯已经确保了在淘汰赛阶段的位置，而马竞如果能在都灵拿到全部三分，就能进入16强。

然而，床单军团在过去的五场比赛中只赢了一场，西蒙尼期待着与意甲领头羊的另一场艰苦的比赛。

“这将是一场伟大的比赛，对手是一支非常强大、要求非常高的球队。”他说。

“我们有自己的工作方式，那就是考虑明天的比赛。有很多结果可以产生满意度或不。然后我们再看剩下的比赛。”

费利克斯在缺席一个月后于周六1-1战平格拉纳达的比赛中替补出场15分钟，现在他已经回到了马竞的阵容中。

西甲俱乐部创纪录的签约在12场比赛中只进了3球，但是西蒙尼强调了前锋对球队的重要性。

“他和我们在一起有一段时间了，他一个月前受伤了，我们不能依赖他。”西蒙尼告诉媒体。

“我们需要他，因为他与众不同，有我们在球场上没有的特质。带着他的谦逊、工作和从第一天开始就想要改善的愿望，他将继续成长，因为他有天赋，而且是很多天赋。”

马竞落后尤文图斯3分，但是在2-2战平两队的比赛中上场的中场球员科克挑战他的球队能以D组第一的成绩结束比赛。

“我们希望在这个球场上踢得好，”他说。“如果可能的话，我们想要获得小组第一的位置。”

“这取决于我们。我们将面对的是比赛中最好的球队之一，所以我们需要冷静和好好发挥来赢得三分。”