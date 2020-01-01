儿时英雄 姆巴佩透露齐达内是他的第一个偶像

在他的新基金会的发布会上，这位法国前锋谈到了他最喜欢的球员和他成长过程中最大的影响。

姆巴佩公开了他童年时代的偶像，他选择了皇家马德里主帅齐达内作为他成长过程中最大的影响。

在过去几年里，21岁的姆巴佩已经成为世界足坛最知名的面孔之一。这位巴黎圣日耳曼前锋已经是世界杯的冠军成员，并且拥有国内所有的奖杯，在十几岁的时候他的成就可以与许多杰出的法国足球运动员相媲美。

姆巴佩出生于1998年，在巴黎东北部的邦迪长大，那是一个贫困的郊区。

在KM基金会的启动仪式上，姆巴佩被问及他成长过程中最崇拜的足球运动员。通过KM基金会，他将资助98名从9岁到16岁直至成年的儿童。

“嗯，我经历过几个阶段。”他说：“刚开始，还是孩子的时候，那就是齐达内。如果你是个法国男孩，你的偶像就是齐达内。”

“在那之后，是克里斯蒂亚诺（罗纳尔多），我很幸运能面对他。然后是巴西的罗纳尔多的踢球方式。”

“我想用我的价值观留下这样的印记，在足球史上留下信息。”

当被问及他对未来的希望时，姆巴佩制定了一项宏伟的计划，他将在今年余下的时间里实现欧洲冠军联赛、2020年欧洲杯和奥运会的三大目标。

姆巴佩本赛季为巴黎圣日耳曼出场22次，攻入21球，正在向法甲第4座冠军迈进。巴黎目前以8分的优势领先第二名马赛，并且在所有比赛中15场不败。他们将在欧冠十六强面对多特蒙德。