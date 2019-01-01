儿子被批 老子来驳 姆巴佩父亲：最好状态还没来

在对阵摩尔多瓦的比赛中，姆巴佩表现欠佳，赛后他为儿子辩护，坚称“有些人应该多思考”，然后再发言。

法国在2020年欧洲杯资格赛中战胜摩尔多瓦后，球员姆巴佩的父亲威尔弗雷德对那些批评他儿子的人进行了回击，坚称这位巴黎圣日耳曼前锋“还没有做出最好的成绩”。

姆巴佩为高卢雄鸡打满了90分钟，法国队在周四晚上主场2-1取胜。

这位20岁的球员在法国队的右路表现不佳，拉斐尔·瓦拉内和奥利维耶·吉鲁为德尚攻入了进球。

几位世界杯冠军球员最近表现平平，受到了广泛批评，许多球迷和专家都强调了姆巴佩的贡献微乎其微。

尽管威尔弗里德·姆巴佩承认他的儿子在对阵摩尔多瓦的比赛中经历了糟糕的一天，但他不认为他的实力和对国家队的承诺应该受到质疑。

老姆巴佩对《队报》说：“什么都不知道但懂得闭嘴的人是聪明人。有些人应该多做些思考。自从他开始他的职业生涯，我们就一直在对付各种各样的批评。”

“自从他很小的时候，他就只知道足球。”

“有些人会喜欢你，有些人不会。你必须接受这些，让它自然发展。随时间蒸发。”

“我很久以前就知道足球是健忘的，一场糟糕的比赛会带来很多问题。星期四，他没有那么好，他做的事情没有那么好，这是事实。”

“但我仍然对某些认识他、经常看到他讲话的人的干预感到惊讶。每个人都有自己的看法。关于姆巴佩的争论伴随着他的整个成长过程中。”

“为了让大家放心，我们应付得很好。对于最好的表现还没到来的事实我一点也不担心。”

姆巴佩将有另一个机会证明自己，法国将在周日前往阿尔巴尼亚参加他们最后一场欧洲杯预选赛。

德尚的球员已经在明年的杯赛中得到了一席之地，但是他们必须再得三分才能在H组领先土耳其。

然后姆巴佩将回到王子公园与巴黎圣日尔曼的其他球员会合，然后在周五的法甲赛场上对阵里尔。

在最近一次国内比赛之后，法甲冠军将把他们的注意力转移到11月26日客场对阵皇家马德里的欧冠第二轮比赛上。