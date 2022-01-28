儿子完成迈阿密国际成年队首秀 小贝社媒评论送鼓励

19岁的罗密欧-贝克汉姆最近为迈阿密国际完成一线队首秀，他的父亲大卫-贝克汉姆非常高兴，并发信息鼓励了儿子。

贝克汉姆是迈阿密国际的老板之一，现在他的儿子罗密欧已经为球队完成一线队首秀。

罗密欧在迈阿密国际与秘鲁体育大学的季前热身赛中替补登场完成一线队首秀，现场有大约7000名球迷在为他欢呼。

罗密欧非常享受这次体验，他在2021年9月与迈阿密国际签下自己生涯的第一份职业合同，而他的父亲也祝愿他职业生涯一切顺利。

罗密欧在完成首秀后于Instagram上写道：“在球迷面前踢的第一场比赛，太疯狂了。”

贝克汉姆则评论道：“干得好，伙计。”

虽然小贝是以7号球衣闻名，但罗密欧现在还没有资格太过挑剔，他在这场比赛中身披37号球衣。

罗密欧不是唯一一个在这场比赛中登场的曼联名宿之子，菲尔-内维尔的儿子哈维-内维尔也在这场比赛中登场，并取得进球。

菲尔-内维尔现在是迈阿密国际的主帅，但在儿子进球时他正忙于与第四官员争吵，没有看到过程。

菲尔-内维尔说道：“老实说，我没有看到那个进球，当时我在和第四官员说话，但我听说进球挺精彩的。”

“哈维做得不错，他在努力工作，等待拿到绿卡成为美国公民，这是一个漫长的过程。”

“但和所有年轻球员一样，他会在季前赛得到机会。我是否喜欢执教他？有时候喜欢，有时候不喜欢。”

“我们必须习惯，尤其是找到父子关系和教练球员关系之间的平衡。”