儒尼尼奥证实：曼联在德佩身上拥有优先权

里昂球星最近和热刺联系在一起，但是红魔是在争取这名前锋的队伍中排名最靠前的。

里昂体育主管朱儒尼尼奥证实，曼联有优先续约孟菲斯·德佩的权利。

在度过了18个月的艰难时光后，荷兰国脚在2017年1月离开老特拉福德，来到了法甲。

在英超联赛失利后，他在法国重新找回了自己的状态，本赛季在里昂的14场比赛中打进11球，其中包括欧冠联赛的4球，追求他的球队再一次排起了长队。

热刺与有关这名球员的5000万英镑(6400万美元)的潜在交易联系在一起，但是儒尼尼奥确认曼联对这名25岁球员拥有优先选择权。

“曼联拥有优先买回孟菲斯的权利是真的，”这位曾经是里昂传奇球员的巴西人告诉里昂电视台。“足球就是这样。但是到目前为止，我们还没有收到任何有关孟菲斯的消息。”

这名球员与俱乐部的合同将在2021年到期，而儒尼尼奥也承认，在这样的兴趣面前，让他签下一份延长合同是很困难的。

他承认：“每一次合同只剩一年的时候，续约谈判就变得相当困难。但是我认为他现在在里昂很开心。

“穆萨·登贝莱也是一样，但是主席和那些了解足球的人都意识到，如果你想再次赢得冠军，在冠军联赛和法甲联赛中战斗，让这样的球员长期留在阵容中是很重要的。”

“目前，还没有采取任何针对孟菲斯的行动。我们将在年底前开始讨论延长合同的问题。”

孟菲斯在罗纳河谷的地位是如此的崇高，他最近在法甲对阵图卢兹的比赛中被任命为队长。在3-2获胜的比赛中打入两粒关键的进球，从而扭转了局势。

“是主教练鲁迪·加西亚决定谁是队长，”他说。“他几乎就要把队长袖标给到孟菲斯了。我想今天是他应得的。他是一个真正的技术领袖，他在更衣室里也更重要。”

里昂的下一场比赛将是在10月24日对阵尼斯，他们希望孟菲斯可以在这场比赛中上场。在最近的冠军联赛战胜本菲卡的比赛中，他的大腿受伤，不能参加国家队比赛，而且球队最近还以1-2输给了马赛。