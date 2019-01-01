儒尼尼奥：如果我拥有一家俱乐部 也想要内马尔

前巴西国脚可以理解为什么诺坎普想要他的同胞回去。

内马尔的回归得到了儒尼尼奥的支持，这位前巴西国脚这样评价他的同胞：“如果我是一家足球俱乐部的老板，我也想拥有他。”

据说，那些在诺坎普的人正在计划这名南美球星重返诺坎普。

内马尔于2017年夏天离开加泰罗尼亚前往巴黎圣日耳曼，但据说他现在正在寻找离开王子公园的方法。

巴萨对签下这名27岁的球员持开放的态度，但只有在某些条件得到满足的情况下，比如为离开而道歉和降低工资要求。

由于内马尔仍然是世界足坛最具天赋的球员之一，儒尼尼奥能够理解为什么西甲冠军打算考虑签回这名球员。

这位前马竞中场球员说：“如果我是一家足球俱乐部的老板，我也想拥有内马尔。”

“他是世界上最好的球员之一。谁不希望自己的球队有这样的球员呢？”

尽管内马尔在诺坎普有着令人印象深刻的表现，但他的国际队友菲利普·库蒂尼奥却仍在巴萨挣扎着证明自己的价值。

然而，在巴西进军美洲杯决赛的过程中，他给人留下了深刻的印象。

“他有机会为其他球员创造空间。他的角色对国家队非常重要。”

儒尼尼奥认为巴西已经准备好了在这个夏天的主场夺得冠军。

在半决赛中，他们以2-0力克劲敌阿根廷队，凭借精湛的职业表现使得梅西和阿奎罗在场上保持了沉默，确保了巴西队的又一场零封纪录。

“我们的表现非常好，每个球员都踢得很好，比如加布里埃尔·热苏斯，丹尼尔·阿尔维斯，还有充满自信的阿利森。”儒尼奥说。

“我认为他们很重要，重要的是在比赛中，我们要关注细节来赢得比赛。”

自从内马尔不幸在赛前受伤后，巴西就在缺少他的情况下征战此次美洲杯。巴西将在周日的美洲杯决赛中对阵秘鲁。