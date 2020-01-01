像在糖果屋的孩子 德里赫特：尤文更衣室有布冯和C罗

这名后卫谈到了自己初来乍到尤文的场景，并说起了与儿时偶像一起踢球的感觉。

马泰斯·德里赫特说，当去年夏天与尤文图斯签约后，自己第一次走进这家俱乐部的更衣室时，他感觉自己“就像一位身处糖果店的孩子”。

荷兰国脚在去年7月以7500万欧元的价格从阿贾克斯转会到了尤文图斯。

20岁的德里赫特表示，刚刚来到意甲赛场的他觉得自己有点像一位明星，因为他环顾四周时，可以把克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和吉安路易吉·布冯这样的人称为队友。

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“尤文图斯告诉我，尽管你还很年轻，但我们想买你的原因是你已经很成熟了，你知道如何处理压力，反正就是这类话。”这名荷兰后卫在与另一位队友什琴斯尼一起接受Foot Truck采访时表示。

“他们还对我说，一位19岁的年轻人在另一个国家踢球会很困难，你当然也会如此，但我们相信你很快就能找到自己的位置。”

“很明显，当我第一次走进更衣室的时候，我有点像一个身处糖果店的孩子，我看到了布冯、C罗，20分钟过后我几乎无法呼吸。”

德里赫特补充道:“刚开始的时候，你只会去想这个人是谁，那个人是谁，他究竟怎么样之类的问题，但两个月之后，我开始觉得我能够更多回归自我了。”

德里赫特在都灵城的开局阶段很困难，不过他依旧是球队的主力中卫，在意甲因新冠疫情爆发而进入停摆之前，他总共为斑马军团在各项赛事中出场了27次。

这位中卫承认自己确实很难适应在尤文的日子，特别在他引发如此之多关注的情况下。除了这些，德里赫特在比赛中的表现也不够出色甚至还屡次犯下了禁区内手球的大错。

“即使是刚开始，就已经有很多人在关注我的比赛了。在第二场比赛中，我打进了一个乌龙球，然后你知道，压力更大了。”

“我知道自己在训练中表现得很好，至少我是这么感觉的，但我仍然需要适应一种新的比赛方式。刚开始的阶段确实很困难，但我认为自己一步步有了提升。”

“在打入乌龙球之后，我记得在冲澡时，他们都开玩笑说是不是我的胳膊里有磁铁。不过，我不是那种在犯错后会对别人的指指点点而生气的人，我喜欢他们拿这种事开玩笑。”

除了谈到自己在意甲的感受，德里赫特还拿自己在阿贾克斯的主帅滕哈格与现任主帅萨里进行了比较。

“他们两人有相似的地方，不过意大利教练和荷兰教练总有差别。我认为萨里更有预见性，他更知道如何让球队给对手施压和进行组织。”