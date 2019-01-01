像个孩子失去了心爱的玩具 拉基蒂奇满腹牢骚

克罗地亚人本赛季的10次出场中有9次是替补出场，但是这位中场球员认为他可以为球队贡献很多。

伊万·拉基蒂奇这个赛季在诺坎普被限制在边缘位置，他感觉巴塞罗那“抢了他的球”。

拉基蒂奇在2014-15赛季加盟巴萨，自那以后便成为了一名极具影响力的球员。在荷兰球星弗兰基·德容加盟后，拉基蒂奇成为了本赛季的边缘人物。

这名克罗地亚中场在本赛季的七次西甲出场中只首发了一次，而三场欧冠比赛都是替补出场。

在接受Movistar的Universo Valdano节目采访时，当被问及他的困境时，拉基蒂奇回答说：“我怎么能享受它？就像我说过很多次的，当你从这里拿走一个玩具时，我的小女儿是什么感觉？她感到难过。我也有同感。他们拿走了我的球。我觉得难过。”

由于跟腱受伤，拉基蒂奇退出了克罗地亚对阵斯洛伐克和格鲁吉亚的比赛，周二返回巴塞罗那接受治疗。

意甲豪门尤文图斯、国际米兰和AC米兰都被认为是这位31岁的球员在一月份的潜在买家，他认为他仍然可以贡献很多。

“我理解并尊重教练、俱乐部或其他方面的决定，但我认为这五年我付出了很多，我在这里达到了我的巅峰。”拉基蒂奇补充道：“我想要的是能够继续享受，这对我来说是最重要的。我喜欢上场踢球。我才31岁，我不是38岁，我感觉状态很好。”

拉基蒂奇在巴塞罗那赢得了13座奖杯，包括一个欧冠冠军、四个西甲冠军和四个国王杯冠军。