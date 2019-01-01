偷盗队友7万欧手表 尼斯小将法迪加被解雇

这名法国18岁以下的前锋在承认他在盗窃事件中扮演的角色后，被这家法甲俱乐部取消了合同。

法国尼斯方面证实，他们已经解雇了前途光明的前锋迪亚比·法迪加，原因是他承认偷了新援的卡斯珀·多尔伯格的手表。

这名年轻球员被认为是青训营的一颗耀眼的新星，也是法国U18国家队的一名有前途的球员，但是他仅仅代表国家队出场7次，总共183分钟却没有取得进球。

两周前，关于这一事件的报道首次浮出水面，当时多尔伯格因为丢失物品而向警方报案。据报道，这一配饰价值7万欧元，于9月16日被盗。

法甲俱乐部曾发表了一份声明，但并未对此发表评论，声明中写道：“尼斯俱乐部已与迪亚比·法迪加于周二分道扬镳。”

“卡斯帕·多尔伯格的手表在职业一线队更衣室被盗，就在这名球员进入之后，俱乐部决定立即解除与这名18岁前锋的合同。”

“除了体育和经济方面的考虑，尼斯俱乐部不能也不会接受这种行为，因为它背叛了团结俱乐部所有员工和所有俱乐部成员的信任。”

迪亚比·法迪加在脚踝手术后刚刚恢复训练，最近才被传有可能转会到麻烦缠身的法乙球队巴黎足球俱乐部。

预计诉讼将被取消，因为球员将偿还这名今年夏天才从阿贾克斯转会而来的丹麦前锋被盗物品的费用。

多尔伯格在法国的职业生涯有了一个良好的开端，尽管发生了这样的事件，他在法甲四场比赛中攻入两球，包括周末维埃拉的球队在主场1-1战平里尔的比赛。