偷师学艺 亚伯拉罕希望卡瓦尼加盟切尔西

在转会禁令解除后，蓝军曾试图在1月份引进一名前锋，但在交易失败后，他们仍将坚持现有的阵容。

塔米·亚伯拉罕对埃丁森·卡瓦尼加盟切尔西很感兴趣，他希望有机会向这位巴黎圣日耳曼前锋学习。

切尔西曾经询问过能否在本赛季剩余时间租借卡瓦尼，但这名乌拉圭球员最终还是留在了巴黎圣日耳曼，兰帕德错过了引进一名新前锋的机会。

“我们谈论的球员，像卡瓦尼和其他顶级前锋，已经在比赛中踢了很多年了。”亚伯拉罕在周六2-2平莱斯特城后说：“要是他来就好了。我可以向他学习，向他偷师，并将其添加到我自己的想法中。”

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“但这并没有发生，对我来说，这给了我额外的动力和渴望，去争取我的位置，尽我所能做到最好。我认为在切尔西这样的俱乐部踢球，总会有压力。”

“对我来说，最重要的是在正确的时间出现在正确的地点，相信自己，相信自己的能力。我相信我还会再进球。我喜欢压力，我在压力下踢球。”

“我不能抱怨，到目前为止这是一个出色的赛季。我想继续前进。我想在欧洲冠军联赛中继续前进。同时，还有大量的比赛即将到来。我必须做好准备，抓住机会。”

由于切尔西在一月的转会窗口中未能签下一名新的前锋，奥利维耶·吉鲁被禁止离开，热刺、国际米兰和拉齐奥都对他产生了兴趣。

吉鲁在对莱斯特城的比赛中被排除在大名单外，他的职业精神得到了兰帕德的赞扬，法国国脚的态度也得到了亚伯拉罕的赞赏。

亚伯拉罕说：“他就像我的大哥哥。他对我的态度很好。在训练中，我们总是做最后的冲刺，训练后我们还有比赛。这很好，因为我是看着他长大的，因为他是一个出色的前锋。”

“他一直在鼓励很多年轻人。这些事情发生在足球中，有时你在巅峰，有时你不在巅峰。关键是你要保持职业，尽可能集中精力继续努力。”