偶像包袱不要得 布冯：我不想成为别人的榜样

这位意大利老将在职业生涯暮年仍然给人留下深刻的印象，但他并不热衷于承担成为偶像的责任。

在去年12月尤文图斯对阵桑普多利亚的比赛中，布冯追平了马尔蒂尼的意甲出场纪录。

这两名球员目前在意大利顶级联赛中出场647次，布冯也准备在赛季结束时创造自己的里程碑。

这位41岁的球员是意甲历史上年龄第三大的球员，他已经创造了9个国内联赛冠军的纪录。

虽然布冯的成功和超长职业生涯不可避免地成为许多人的灵感来源，但布冯本人也强调，他不想成为榜样。

“这是一种让我感到骄傲的满足感，（意甲出场纪录）是值得骄傲的。生活是由牺牲和汗水组成，但也有美丽和琐碎的事情。”布冯告诉Calciomercato.com。

“我不想成为孩子和人们的榜样，这不是我的志向，我觉得没有必要去教育任何人。许多人希望你承担这些责任，但孩子的教育取决于父母。”

“我可以成为一个精神食粮，如果一个家庭在吃饭上看到布冯在意甲出场700次，父亲会说：‘看布冯，这个人——我不认识他——在某些时候有受苦的性格，还有能力和谦逊可以继续提高。’”

“我想为我的孩子们做这件事，但我不想给他们施加压力。”

布冯在1995年代表帕尔马0-0战平AC米兰的比赛中首次亮相意甲，目前他与尤文图斯的合同到赛季末到期。

这位意大利世界杯冠军已经为毛里齐奥·萨里的球队出场七次，他们在意甲积分榜上以两分的优势领先。

虽然布冯已经不再是尤文的一号门将，但他已经暗示如果他能够继续为俱乐部效力，他将在下个赛季继续踢球。

“我继续踢球的原因是我可以给我自己，还有我的队友和俱乐部，很多美好的情感值得活下去。”布冯在12月说。

“我个人最感兴趣的事情，比比赛更重要，是我在尤文可以和我的队友、工作人员和教练一起发挥的作用。”

“关于未来，我让生活给我指明了方向：在这一刻，如果我认为我将停止比赛，我将给自己造成伤害，因为我觉得我是一个参照点，超越了我踢的比赛。”