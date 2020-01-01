停不下来 哈兰德又进球了又破纪录了

尽管只踢了四场比赛，并且只有一次首发，但这位挪威射手的进球数已经接近两位数了。

多特蒙德的神童埃尔林·哈兰德在周二的比赛中再次进球，这名挪威人创造了一项新的德国进球纪录。

哈兰德是一月份从萨尔茨堡转会到多特蒙德 的，俱乐部原本想让他适应一段时间后进入一线队。

但是这位前锋有他自己的想法，由于他在门前的惊人表现，他很快成为了多特蒙德最受欢迎的球员。

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当哈兰德在周二回到替补席上时，他并没有让那不可思议的进球状态在德国杯上结束。

挪威人在下半场进入比赛，多特蒙德以0-2落后于云达不莱梅，仅仅用了20多分钟他的名字就进入了进球榜。

这是他在德国的四场比赛中打进的第8个进球，同时也是这一过程中的一个新的里程碑。哈兰德成为了第一个在德甲俱乐部出场4次就打进8球的球员。

德甲历史上还没有哪位球员在效力一家俱乐部的前四场比赛中取得过如此多的进球，考虑到哈兰德只首发参加了其中的一场比赛，而且还没有代表多特蒙德打满过90分钟，这个纪录就更令人印象深刻了。

不过，破纪录对这个19岁的球员来说并不新鲜。

去年夏天，他在对阵洪都拉斯的比赛中攻入了9个进球，帮助挪威队在U20世界杯上取得了12-0的胜利，哈兰德的进球数和球队的单场净胜球都是本届世界杯的历史最佳纪录。

在2019-2020赛季的上半段，他在萨尔茨堡出场20次，攻入28球，其中包括欧冠小组赛的8个进球，这一纪录目前为止仅次于拜仁慕尼黑前锋罗伯特·莱万多夫斯基。