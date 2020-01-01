做好准备迎接新挑战 波切蒂诺乐意留在英超执教

阿根廷教练希望在不久的将来回到英格兰顶级联赛，等待他的下一个挑战。

波切蒂诺说他“很乐意”回到英超执教。自从去年11月被热刺解雇以来，这位阿根廷教练一直处于失业状态。

这位47岁的主教练说，他很高兴能再次执教英格兰顶级联赛，因为他在等待下一个挑战的到来。

“说实话，我很想在英超工作。”他告诉the In the Pink播客：“我知道这将会很困难，现在是等待的时刻，我们将会看到会发生什么。”

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“这是一个恢复的时刻，想想自己，做好准备，因为在足球中总是会发生一些事情，你需要做好准备。”

“我已经准备好迎接新的挑战。我相信，我有信心迎接下一个挑战。”

波切蒂诺在托特纳姆热刺执教了五年，并在他在北伦敦的最后四个赛季中，每年都获得了欧冠资格。

“当然我对我在热刺取得的一切感到非常骄傲，当我分析我在那里的时间时，很多积极的事情发生了。”波切蒂诺补充道：“我是在俱乐部的关键时刻接管的。”

“在那些时刻，我要做的每件事都很可怕。要摧毁白鹿巷，要建造一个新球场，要在温布利和米尔顿凯恩斯踢球，只有足球界的人才知道处理这些情况有多么困难。”

“运用一种新的哲学和想法是非常困难的，但我对我们的成功感到非常自豪，我们把托特纳姆热刺带到了一个不同的水平。”

“在欧洲冠军联赛中踢了三到四年，并多次以高于阿森纳的成绩结束比赛，这对我们来说是一份伟大的遗产。赢得一个冠军将是一个伟大的奖励，但对我们来说，这是一份遗产，在托特纳么拥有这家俱乐部和球场。这不仅仅是关乎赢得冠军。”

波切蒂诺说，自从他2013年从西班牙人来到英格兰后，他注意到了英格兰足球的一些重大变化。

“如今，年轻的英格兰主教练受到欧洲人的影响。以前，英国足球是封闭的。在这里很难分享和融合，但欧洲教练很有影响力。”他说：“人们更愿意去发现一种不同类型的足球。”

“当我第一次来到南安普顿的时候，球员们会说你必须长传打边后卫身后和逼抢。”

“改变这种心态是困难的，但你可以看到现在足球的不同风格，这让英超联赛成为世界上最好的联赛。”