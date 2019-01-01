做出不雅手势 奥斯丁被英足总禁赛两场

这一决定意味着南安普顿主教练拉尔夫·哈森许特尔可能会被迫选择一名不太高产的前锋前往皇权球场。

南安普顿前锋查理·奥斯丁承认在去年12月输给曼城的比赛中做出粗鲁的手势而被禁赛两场。

上个月，这名29岁的球员在圣玛丽球场的比赛的第68分钟被罚出场时就遭到了球迷的嘘声。当时，这名球员似乎用两个手指指向了客场的曼城球迷。

英足总指控奥斯丁做出了“带有辱骂和/或侮辱”的手势，因此奥斯丁将错过周六对莱斯特城的客场之旅。

他也不会参加目前有降级危险的南安普顿在1月16日的足总杯第三轮对德比郡的重赛。

这已经不是奥斯丁第一次受到纪律处分了。2016年，在与哈德斯菲尔德队门将乔纳斯·洛赛尔发生冲突后，这名前锋因为暴力行为而受到了三场比赛的禁赛的处罚。

他也曾在女王公园巡游者2:0战胜伯恩利的比赛中被罚出场过。

这名前锋的缺阵使得主教练哈森许特尔将缺少强有力的进攻选择，因为队中的加比亚迪尼即将转会前往意甲的桑普多利亚。

然而，他可能会选择肖恩·朗、丹尼·英斯、萨姆·加拉格或迈克尔·奥巴费米。

后者在上赛季对阵热刺的比赛中上演了英超处子秀，本赛季他已经打了5场联赛，在最近3:1战胜哈德斯菲尔德的比赛中打进了他的第一个一线队进球。

至于肖恩·朗，他在14场比赛中没有进过一球，而加拉格本赛季也没有在英超踢过一分钟。

本赛季唯一经常进球的圣徒前锋是英斯，自他从利物浦租加盟来到之后，已经在16场比赛中取得了令人印象深刻的8粒进球。

即使是奥斯丁也不像往常那样多产，整个赛季他只贡献了两粒联赛进球。

在2016以报道所称的400万英镑从女王公园巡游者转会来到南安普顿的的29岁球员还曾效力过伯恩利和斯温顿镇。