偏爱蓝白 哈镇核心穆伊租借加盟布莱顿

这位澳大利亚国脚也与哈德斯菲尔德签下了一份为期三年的新合同，但他目前的目标是在英超踢球。

布莱顿与哈德斯菲尔德中场阿隆·穆伊签下了一份为期一年的租借合同，而格雷厄姆·波特则希望在新赛季开始前加强球队实力。

这位28岁的球员还与哈德斯菲尔德续约，新合同将持续到2022年。

澳大利亚国脚穆伊上赛季在29场英超比赛中打入3球，他在新赛季英冠哈德斯菲尔德被德比郡击败的比赛中踢了90分钟。

“我们很高兴欢迎阿隆来到俱乐部。”波特在俱乐部网站上说：“在过去的两个赛季里，他在英超踢得非常好，他将给我们的中场带来不同的选择和更多的竞争。最近几个赛季，他在球场上的表现一直是哈德斯菲尔德的护身符；他在球场内外都证明了自己是一名优秀的职业球员。我期待着和他一起工作，他是我们球队在新赛季前的又一名优秀球员。”

穆伊在哈德斯菲尔德的最初租借期是在2016-17年，当时他从母队曼城加盟哈德斯菲尔德。他被定位为前主教练大卫·瓦格纳在他们的晋升中最重要的球员，因为他们最终在英冠附加赛决赛中击败了雷丁。

在英超停留了两年之后，他已经为爹利犬在联赛中出场超过100次，尽管他在顶级联赛中的影响力可能没有达到一些球迷的期望，但降级后俱乐部不太可能留住他。

他的新合同表明了人们对简·西沃特能够带领球队重新振作的信心，但同时也会使俱乐部在将来出售时处于更有利的地位。

继亚当·韦伯斯特、莱安德罗·特罗萨德、尼尔·莫佩和马特·克拉克之后，他成为布莱顿夏季转会窗的第五个签约球员。