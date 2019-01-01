假期反思错误 斯通斯决心为位置而战

在上赛季失去在俱乐部的位置后，这名后卫决心在本赛季进入瓜迪奥拉的计划。

约翰·斯通斯表示，在上赛季失宠之后，他准备为自己在曼城的位置而战。

斯通斯首发20场英超比赛，瓜迪奥拉的球队保住了冠军。

但在赛季的最后几周，斯通斯不得不在场边观看瓜迪奥拉将首发位置交给他的队长孔帕尼，孔帕尼在对阵莱斯特城的比赛中打进了至关重要的一球。

斯通斯在英格兰国家队的国际比赛中显得有些迟缓，加雷斯·索斯盖特的球队在欧国联半决赛中输给了荷兰队，之后又击败了瑞士队，获得了第三名。

不过，孔帕尼加盟安德莱赫特担任球员兼主帅的决定可能会为斯通斯重返曼城后防线打开大门，特别是在球队还未找到孔帕尼的替代者的情况下。

斯通斯在接受记者采访时表示:“我在假期中抽出一些时间来反思。这个赛季我回来了，我在为我的机会而战，我要把这个错误纠正过来。我相信我会的，因为我有一种坚定的心态，那就是把事情做对，当你做错事的时候要诚实。过去的两个月是令人沮丧的，但任何没有上场的球员都是沮丧的。你必须尊重主帅。我想上场，试着影响我能上场的任何比赛，无论我有多少分钟。这关乎球队，而不是约翰·斯通斯或其他任何人。这就是我们上赛季赢得4座奖杯的原因。”

曼城已经把罗德里加入了一个充满天赋的阵容，斯通斯期待着比赛的重新开始。

“这总是不间断。很高兴看到新面孔，很明显俱乐部希望朝着正确的方向发展，签下年轻的球员。”他说：“我们现在的阵容很年轻。我们还需要从美洲杯和非洲国家杯中归来的球员。我们正在进行季前赛，整个阵容还没有回来。这是我们必须处理的事情，随着新球员的到来，我们试着安顿下来，然后更多的球员回来，试着了解他们，了解他们是如何踢球的。这对我们来说是激动人心的时刻。”