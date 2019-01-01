借曼联抬价？威廉姆斯与毕尔巴鄂续约9年

这位25岁的球员已经向圣马姆斯俱乐部承诺了他的长期未来，尽管有报道称他将转会到老特拉福德。

竞技俱乐部前锋伊纳基·威廉姆斯与西班牙球队签订了一份为期九年的新合同，虽然之前有传言称他是曼联的转会目标。

这位饱受好评的25岁的球员同意了一项协议，这将使他在西甲效力至2028年6月，同时也将他的解约条款从8500万欧元(8100万英镑/ 9500万美元)提高到1.35亿欧元(1.25亿英镑/ 1.5亿美元)。

自2014年以来一直效力于巴斯克球队的威廉姆斯对转会表示热烈欢迎。

“我很高兴，”他说。“我很自豪能和这个给了我一切的伟大俱乐部联系在一起。”

“我一直说我正处在我想去的地方，我在毕尔巴鄂很开心。我必须用我的努力来证明这一点，尤其是帮助球队实现目标。”

“俱乐部给了我一切，我觉得这是我的家。我对他们充满了感激。”

威廉姆斯还将目光投向了他的家乡俱乐部，希望能进一步提升他们的地位。

“谢谢你支持我。最重要的是，在我最困难的时候，你总是和我在一起。这是一个享受快乐的日子，希望伟大的事情会发生，因为我想让俱乐部变得更大。”

“你看，这是我的房子，我想要的就是在这里拥有它。我很自豪能成为一名毕巴的一份子。”

这位前锋在过去204场比赛中为毕巴攻入49球，在欧洲广受赞誉，特别是在英超联赛中。

据报道，曼联一直在密切关注着他的进展，因为老特拉福德球队正在寻找卢卡库的替代者。

卢卡库最终在转会截止日期前以8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)的价格加盟意甲豪门国米，但曼联决定在转会窗口关闭前不签下任何一名替代者。

在西班牙有传言说曼联曾考虑激活威廉姆斯的释放条款，但最终并没有继续下去。

主教练索尔斯克亚在周日对阵切尔西的英超首场比赛中选择了马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔作为锋线搭档，他们都在4-0大胜切尔西的比赛中进球。