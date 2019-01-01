倒打一耙 纽卡老板怒斥贝大师金钱至上

阿什利称，贝尼特斯在转会中国时选择了“软性选择”，并表示将他留在俱乐部是“不可能的”。

纽卡斯尔老板迈克·阿什利坚持认为让拉法·贝尼特斯留在俱乐部是一项“不可能”的工作，并指责西班牙人“金钱至上”。

在接受《每日邮报》采访时，阿什利反驳了关于他不想让贝尼特斯留在俱乐部的说法，甚至声称他在上赛季末提出了一份8年合同的想法。

他还说贝尼特斯让纽卡斯尔在谈判新合同时“走投无路”，他被这位前利物浦和皇家马德里主帅“耍了小聪明”。

“如果你站出来说他做的事情，你会认为这是足球俱乐部第一，拉法第二，金钱第三。”阿什利说：“要我说的话，是金钱第一，拉法第二，俱乐部最后。他选择了完全软性的选择，拿了钱去了中国。这令我失望。如果他回到皇家马德里，或者英超排名前六的俱乐部，我能理解。但这是钱的问题，他所要做的就是从一开始就这么说。我一直认为我们必须留住拉法。为了我个人的安全，我们不得不留下拉法。我认为他已经越界了，他让我们走投无路，这不公平，不正确。我完全被耍了，我可能不应该拥有一个足球俱乐部，这很荒谬，但我是个大男孩。但是每次和拉法在一起都是不可能的——总是有另一件事，下一件事，下一件事。”

“他要求加薪50%，我认为他这么做是因为他知道这行不通。如果我们当初同意了，我想事情就会不一样了。大家都认为我们失去他是因为我们不肯再付几个英镑。他有麦克风，而我们没有。”

阿什利坚持说他很满意贝尼特斯作为主教练所做的工作，喜鹊赢得了英冠冠军，在贝尼特斯执教的三个完整赛季中分别获得了英超第十和第十三名。

“作为一名主帅，我并不对他感到失望——他做得很出色。令我困惑的是，为什么有球迷认为我不想要他。我不是这个星球上最蠢的人。我为什么不追求卓越?”我为什么不想要这个教练?你可以控告我很多事情，但不是这个。我们再也受不了了。有一段时间，他们在讨论续约一年，我说我更倾向于续约8年。这就是我投资时必须做的事情。我必须从中长期的角度看问题。但是现在回想起来，拉法的要求并不重要，因为我认为中国的事情已经发生了。他以前谈到过他在中国能挣多少钱。我们对这一举动一点也不感到意外。”