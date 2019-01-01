倒戈前评旧主 热刺铁卫：阿贾克斯是最棒的学院

扬·维尔通亨表示，阿贾克斯在世界足球中领先于其他所有俱乐部，因为他们从6岁起就开始训练学院的孩子们的无畏品质。

维尔通亨曾为荷兰俱乐部阿贾克斯出场220次，今晚他将在欧冠半决赛中代表热刺对阵老东家。

32岁的维尔通亨刚加入阿贾克斯一流的青训学院时还是个十几岁的少年。他说阿贾克斯给年轻人灌输的自信让他们脱颖而出。

“这就是他们做的事情，”维尔通亨说：“通常，当你六、七岁的时候，你就能首发，你就能进入联盟中最好的球队。总是这样。你必须在远离家乡的地方发挥主导作用。平局是不够的。一场胜利永远不够。你总是要以某种方式取胜。这就是你现在看到的。阿贾克斯的表现令人难以置信。你不指望除了大国家以外的球队也能做到这一点。他们已经指明了做这件事的方法。他们总是比其他人领先一步。我很高兴有了回报。他们只是让每个人都做好了最高水平的准备。然后让孩子梦上场，因为他们几乎都是18、19岁的孩子，有时候他们17岁就上演首秀，他们已经准备好了。他们充满饥饿。他们准备好了。他们无所畏惧。他们感受到了来自学院的支持，对自己的能力充满信心。”

维尔通亨在2003年从比利时的Beerschot AC俱乐部转会到阿贾克斯的时候很犹豫。他说：“我有些怀疑，因为我不喜欢搬家。我记得我的老教练对我说，‘扬，走吧。如果不成功，你可以再来这里。’我总是记得这些话。阿贾克斯是世界上最好的学院。”

今晚，维尔通亨将努力阻止像塔迪奇和内雷斯这样的球员在下周的第二回合之前打进一个至关重要的客场进球。他补充说：“这将是非常特别的。当我们搬到托特纳姆热刺球场的时候，我没有想到我们会对阵，但这将是一场非常特别的比赛。”