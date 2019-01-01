俱乐部进步不断 贡多齐希望把握国家队机会

他在俱乐部的表现得到了嘉奖，这名20岁的中场球员第一次入选法国队。

贡多齐相信他在阿森纳的日子里“进步很大”，并决心充分利用他入选法国的大好机会。

这名20岁的中场球员第一次入选了德尚的法国国家队。

世界杯冠军保罗·博格巴和坎特等人的伤病让枪手新星比他预想的更早从U21梯队中走出来。

贡多齐已经进入了成年国家队，现在他决心证明自己是值得被认可的。

“我一直梦想着有一天能入选国家队。”他说。

“我从16岁起就参加了所有青年梯队。我很努力才来到这里，和法国成年国家队一起。”

“它来得如此之快，也许有点令人惊讶，但我知道，如果我在欧洲最大的俱乐部之一阿森纳踢球，那么我就有机会。现在我的机会来了，我想抓住它。”

贡多齐是在2018年夏天来到阿森纳的，当时他还不太为人所知。

阿森纳支付了700万英镑(900万美元)的费用把他从洛里昂挖来，因为北伦敦球队认他是一个很好的补充。

埃梅里却把贡多齐扔进了英超的最深处，而这个有前途的新人也没有回头，在枪手的50次出场记录在1919 -20赛季的前几周就已经完成了。

现在，人们期待着这名仍有很大潜力的球员能做出更大的贡献，而在这一点上球员也已经取得了令人印象深刻的进展。

“我的抱负很大。”贡多齐补充说。

“我相信自己，相信自己的实力。我不认为任何事情都是理所当然的，因为我知道只有努力工作才会有回报。”

“我真的觉得我在过去的一年里有了很大的进步。在战术上，我更成熟了，在技术上和身体上，我已经把我的比赛带到一个新的水平。”

现在，贡多齐希望在即将到来对阵阿尔巴尼亚和安道尔的2020年欧洲杯预选赛中为法国队出场。