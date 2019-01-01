俯瞰球王 默滕斯超越马拉多纳队史进球纪录

这位那不勒斯球星在周三的梅开二度很特别，因为他超越了一个俱乐部的传奇。

德赖斯·默滕斯的梅开二度帮助那不勒斯在奥地利3-2击败了萨尔茨堡，赛后，那不勒斯主教练卡洛·安切洛蒂称赞了默滕斯破纪录的表现。

在周三的E组比赛中，默滕斯两次让那不勒斯领先，洛伦佐·因西涅替补出场打入制胜球。

比利时国脚默滕斯已经为那不勒斯打进116球，仅次于前队长哈姆西克（121球）。

他在本场比赛的梅开二度帮助自己在俱乐部历史进球榜上超越了那不勒斯传奇球星迭戈·马拉多纳，并帮助球队以1分的优势领先卫冕冠军利物浦，排在E组第一。

“这是一个美好的夜晚，无论是对他还是对我们来说。”安切洛蒂告诉意大利天空体育：“我们努力战斗。这是一场精彩的比赛，我们保持了90分钟的专注。这是一个美妙的结果。我们一开始很强势，取得了领先，挣扎了一会儿，然后又控制住了局面。那些替补队员们做出了杰出的贡献，这对每个人来说都是一个美妙的夜晚。”

安切洛蒂也赞扬了超级替补因西涅，他在最后时刻做出的至关重要的贡献确保了三分。

“我在比赛前就说过，‘你会上场并决定比赛，但我不知道你会踢10分钟、20分钟还是30分钟’。我不是魔术师——但我告诉过他！”

现年32岁的默滕斯在2013年从巴黎圣日耳曼来到那不勒斯，据报道，他的转会费为950万欧元（1060万美元）。

他在那不勒斯最好的一个赛季是2016-17赛季，他在意甲打进28球，在杯赛上又进了6球。