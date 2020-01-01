修心养性 内马尔六年来首次缺席里约狂欢节

今年，这位巴黎圣日耳曼球星将不会有羽毛、闪光或街头游行，因为他专注于远离麻烦。

内马尔在Instagram上宣布，他将退出2020年的里约狂欢节庆祝活动，并补充说，他很高兴错过了在祖国巴西举办的派对。

狂欢节是庆祝基督教历上大斋节前的最后几天，在美洲各地都有喧闹的街头庆祝和表演。

但这个节日最出名的地方是巴西的里约热内卢。在前几年，内马尔是众多参加庆祝活动的名人之一，尽管日期正好在欧洲赛季中期。

其他球队

这位巴黎圣日耳曼前锋在去年的比赛中因为跖骨受伤而缺席比赛，并利用他的养伤时间前往里约热内卢，在那里他和巴西歌手阿尼塔一起登上了头条。

然而，这一次里约热内卢将不会出现这名球员，因为他正式退出了狂欢节，而巴黎圣日耳曼正面临着与多特蒙德的第二回合交锋。

“我非常高兴地宣布，我将退出2020年的狂欢节。”内马尔在他的官方Instagram账户上说：“就这样。这一次不会有任何争议。谢谢。狂欢节快乐！”

据ESPN统计，这是内马尔六年来第一次缺席里约狂欢节。

最近几周内马尔已经不是第一次拒绝狂欢派对的机会了。

在高调地举办2019年的生日派对之后，他决定在2月初的最近一次庆祝活动中保持低调，在巴黎为家人和朋友举办了一场私人聚会。