信心十足 索肖坚称有应对热刺的绝好计划
根据索尔斯克亚的说法，曼联有一个很好的计划去对付周三晚上的对手热刺。
红魔经历了31年来最糟糕的赛季开局，在14场比赛后滑落到积分榜第九。
周日在主场2-2战平阿斯顿维拉后，曼联错过了上升到第五位的机会，而上周曼联还遭遇了3-3战平谢菲尔德联和1 -2输给阿斯塔纳的悲剧。
索尔斯克亚现在正在带领球队备战热刺，然后在三天后前往伊提哈德球场迎战曼城。
随着穆里尼奥回到老特拉福德的对手教练席上，人们对索肖在曼联的位置越来越多的猜测，但后者仍然对他的球队能够扭转战局充满信心。
他在周二的新闻发布会上说:“三天或四天不会有太大的改变，但这两场比赛是一个很好的机会来改善情况，并向我们自己证明我们可以继续对抗一些更好的球队。”
“我们在对阵强队的比赛中取得了不错的成绩，我们已经为周三晚上制定了计划。”
索尔斯克亚希望穆里尼奥能在曼彻斯特受到热烈的欢迎，因为他在2016年到2018年期间为俱乐部做出了贡献，尽管现在他已经回到了英超，和曼联的主要竞争对手之一在一起。
挪威教练说:“他会受到很好的欢迎，这是对俱乐部和球迷的证明。”
“他们会记得这两年半赢得的奖杯，我百分之百肯定我们的球迷、工作人员和俱乐部会欢迎他。”
曼联与热刺的比赛中仍然没有中场球星保罗·博格巴，他的脚踝伤势还在恢复中，自从9月30日在老特拉福德1-1战平阿森纳后，他就一直缺席比赛。
索尔斯克亚继续更新了法国人的进展，他说:“他还没有准备好，还没有。他仍然离玩去昂康复有一些距离，但他工作很努力，让我们看看他在草地上的状态，让我们看看还需要多长时间。”
当被问及斯科特·麦克托米内和内曼尼亚·马蒂奇是否会在对阵托特纳姆的比赛中复出时，索尔斯克亚补充道:“现在不好说，但是让我们把训练的时间移开，我们有比这更多的比赛来到。我们不能只着眼于一场比赛，我们必须着眼于长远。”
曼联若在周三战胜热刺的话则可以在积分榜上超越他们，因为红魔希望在争夺冠军联赛最后一席的竞争中缩小与切尔西8分的差距。