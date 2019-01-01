信心十足 索肖坚称有应对热刺的绝好计划

挪威人很乐观，他的球队将会通过在老特拉福德击败热刺来从令人失望的平局中恢复。

根据索尔斯克亚的说法，曼联有一个很好的计划去对付周三晚上的对手热刺。

红魔经历了31年来最糟糕的赛季开局，在14场比赛后滑落到积分榜第九。

周日在主场2-2战平阿斯顿维拉后，曼联错过了上升到第五位的机会，而上周曼联还遭遇了3-3战平谢菲尔德联和1 -2输给阿斯塔纳的悲剧。

索尔斯克亚现在正在带领球队备战热刺，然后在三天后前往伊提哈德球场迎战曼城。

随着穆里尼奥回到老特拉福德的对手教练席上，人们对索肖在曼联的位置越来越多的猜测，但后者仍然对他的球队能够扭转战局充满信心。

他在周二的新闻发布会上说:“三天或四天不会有太大的改变，但这两场比赛是一个很好的机会来改善情况，并向我们自己证明我们可以继续对抗一些更好的球队。”

“我们在对阵强队的比赛中取得了不错的成绩，我们已经为周三晚上制定了计划。”

索尔斯克亚希望穆里尼奥能在曼彻斯特受到热烈的欢迎，因为他在2016年到2018年期间为俱乐部做出了贡献，尽管现在他已经回到了英超，和曼联的主要竞争对手之一在一起。

挪威教练说:“他会受到很好的欢迎，这是对俱乐部和球迷的证明。”

“他们会记得这两年半赢得的奖杯，我百分之百肯定我们的球迷、工作人员和俱乐部会欢迎他。”

曼联与热刺的比赛中仍然没有中场球星保罗·博格巴，他的脚踝伤势还在恢复中，自从9月30日在老特拉福德1-1战平阿森纳后，他就一直缺席比赛。

索尔斯克亚继续更新了法国人的进展，他说:“他还没有准备好，还没有。他仍然离玩去昂康复有一些距离，但他工作很努力，让我们看看他在草地上的状态，让我们看看还需要多长时间。”

当被问及斯科特·麦克托米内和内曼尼亚·马蒂奇是否会在对阵托特纳姆的比赛中复出时，索尔斯克亚补充道:“现在不好说，但是让我们把训练的时间移开，我们有比这更多的比赛来到。我们不能只着眼于一场比赛，我们必须着眼于长远。”

曼联若在周三战胜热刺的话则可以在积分榜上超越他们，因为红魔希望在争夺冠军联赛最后一席的竞争中缩小与切尔西8分的差距。