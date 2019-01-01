保险为主 拉姆塞尤文意甲联赛处子秀将退后

尤文图斯已经确定了一份23人的大名单备战意甲揭幕战的对手帕尔马，而丹尼尔·鲁加尼和拉姆塞将缺席比赛。

拉姆塞将错过在新俱乐部尤文图斯对帕尔马的意甲首场比赛中首次代表尤文图斯出场的机会。

这位威尔士人今夏以自由球员的身份离开阿森纳加盟了意甲冠军球队，他没有出现在尤文本周末前往艾米利亚-罗马涅区的23人大名单中。

曾经被传将离开俱乐部的鲁加尼也缺席了比赛，但是新签下的德利赫特可能会上演他在尤文的处子秀。

拉姆塞已经在季前赛中为意甲冠军穿上了黑白相间的球衣，但是他还得再等一段时间才能开始他的联赛。

这位28岁的球员在上周末对阵特里亚斯蒂纳的友谊赛中上场了20分钟。

这是拉姆塞自四月以来的第一次出场，他的腿筋一直有问题，但是经过一个夏天的康复，斑马军团主帅萨里决定给拉姆塞更多的时间。

萨里本人将不会前往塔尔迪尼球场，因为他正在从肺炎中恢复。

俱乐部还通过一份声明证实，这位前切尔西主帅也将缺席下周对老东家那不勒斯的比赛。

除了德利赫特，其他新面孔阿德里安·拉拉比奥、达尼洛和德米拉尔也入选了比赛日的大名单，还有前帕尔马门将吉安路易吉·布冯，他刚刚从巴黎圣日耳曼归来。

尤文对拉姆塞的谨慎态度得到了这名球员的支持，他承认在一次严重的伤病停赛后需要时间来恢复健康。

这位中场球员在为北伦敦球队效力11年后离开了枪手，在各项赛事中出场近370次。据报道，他在2月份与尤文签下了一份为期四年的合同，周薪超过40万英镑。当他与阿森纳的合同在7月1日到期后，他完成了转会。

他在尤文的竞争对手包括赫迪拉、拉比奥、皮亚尼奇、马图伊迪、埃姆雷·詹和本坦库尔。