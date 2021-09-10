保莱塔：姆巴佩需要适应梅西 他进球可能会因为梅西的到来而减少

这位巴黎旧将认为，在梅西身边，姆巴佩的进球数可能会减少。

前巴黎前锋保莱塔警告姆巴佩，称他需要接受进球数量减少的事实，因为梅西的到来将让进球任务分配得更均匀。

本来已经拥有内马尔和姆巴佩的巴黎圣日耳曼在今夏引进了梅西，曾为巴黎打进109球的保莱塔说道：“姆巴佩需要适应梅西的存在。”

“但他会在巴黎圣日耳曼和梅西一起成长很多，如果他有聪明的跑动，利用好梅西和内马尔创造的空间，他将经常发现自己处于一个良好的位置，这多亏了梅西和内马尔的传球质量，因此姆巴佩将能够进很多球。”

“他既可以踢边路，也可以踢中路，这将是一笔财富。也就是说，三人之中总有一人会有进球较少的风险。如果是姆巴佩进球变少了，他将不得不接受。”

22岁的姆巴佩至今已为巴黎出场175次，打进135球，内马尔则出场117次，打进87球。

保莱塔说道：“如果在引进了内马尔和姆巴佩之后巴黎赢得了欧冠冠军，那么大家都会说这是一对完美的组合，但因为他们没有赢得欧冠冠军，所以外界有批评也很正常。”

“但我认为他们相处得很好。他们是两个很有实力的球员，他们喜欢控球，尽管他们的风格不同，但他们是互补的。我希望他们能成功地与梅西组成一个强大的三叉戟。”