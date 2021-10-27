保罗-因斯：索尔斯克亚和他的教练组太差劲 带不了曼联

这位前红魔中场质疑索尔斯克亚是否有在幕后提高球队后防

在曼联主场0-5惨败利物浦之后，保罗-因斯猛烈抨击了索尔斯克亚和他的教练组，称这位挪威教练对自己球队标准的坚定信念是“狗屁”。

本赛季才过了9轮，曼联已落后榜首的切尔西9分，现在他们是积分榜上半区中防守数据最差的球队，这让因斯感到非常困惑。

因斯认为索尔斯克亚和他的教练团队没有足够的能力带领曼联，他告诉The United Stand：“一个带领卡迪夫城降级然后去了莫尔德的教练，你不能指望他来到世界上最大的俱乐部，依靠这样的教练团队去打造出一支能够和其他世界最佳球队竞争荣誉的队伍。”

“索尔斯克亚的教练团队里有一个从U23梯队提拔上来的教练，有毫无教练经验的卡里克，还有一个不知道负责什么工作的麦克-费兰。”

“这就是他的教练团队，所以你分析这一点，加上球队现有的世界级球星，以及我们不断提及的战术和无法激发球员最佳状态等问题……”

“看看这个教练团队，这就是索尔斯克亚口口声声说的’非常出色‘的团队，放狗屁，因为他们丢球就像在玩闹一样。”

因斯还对索尔斯克亚的训练内容提出了质疑，他说道：“他们有没有在进行防守训练？他们知道当皮球处于某个位置时，球员要站在什么地方吗？”

“实际上，我真想去卡灵顿基地看曼联一个星期的训练，我很乐意去看看。我不知道他们是不是在踢五人制足球、排球之类的狗屁玩意儿，我不知道他们在干嘛，但我想去看看。”

“我希望索尔斯克亚会邀请我去参观一周，然后告诉我球队在做什么，因为我在周末的比赛中没有看到任何球队有进行这方面训练的迹象。”