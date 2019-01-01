保级要紧 埃弗顿有意上海上港主帅佩雷拉

周四，在默西塞德德比中以2-5输给利物浦后，他们在积分榜上已经跌入降级区，俱乐部随后解雇了马尔科·席尔瓦。

中超上海上港主教练维托尔·佩雷拉是接替马尔科·席尔瓦出任埃弗顿主教练的首选。

这位52岁的主教练以前从未在英格兰执教过，但之前曾在土耳其和希腊执教过。

佩雷拉在2019赛季帮助上海上港在中超联赛中排名第三。据了解他愿意考虑来自埃弗顿的报价。

早在2013年，他也被太妃糖认为是大卫·莫耶斯的替代者，直到俱乐部选定了罗伯托·马丁内斯。

51岁的他目前是世界上收入最高的教练之一，天空体育称他最近还得到了执教中国国家队的工作机会。

据悉，他目前正在考虑与上海上港签订一份新合同，该合同将保证他每年能赚3000万英镑。

邓肯·弗格森将在周六对阵切尔西的比赛前暂时执教一线队，埃弗顿表示“俱乐部的目标是尽快确认一名新的永久教练”。

一些候选人正在考虑接任，包括前太妃糖主帅莫耶斯。这位苏格兰人曾在2002-2013年执教埃弗顿，自从2018年夏天离开西汉姆后就一直没有工作。

埃弗顿在接下来将面临一系列令人生畏的赛程——周六主场迎战切尔西，在接下来的六场联赛中还要面对曼联、阿森纳和曼城，然后再前往安菲尔德参加足总杯第三轮对利物浦的比赛。