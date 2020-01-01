保级岌岌可危 名宿呼吁抗议球迷应力挺莫耶斯

西汉姆名宿史蒂夫-洛马斯和托尼-盖尔敦促球迷应该停止抗议，全力支持主帅莫耶斯打赢英超保级战。

由于成绩不佳，部分西汉姆球迷计划在客场与利物浦以及主场与南安普顿的比赛期间向西汉姆俱乐部高层发起抗议行动。

经常在比赛日当天现场支持“铁锤帮”的球队名宿史蒂夫-洛马斯在接受《太阳报》采访时向这些球迷呼吁，希望他们能把个人情绪先放一边，全力支持球队完成保级重任。

其他球队

这位前西汉姆队长说道：“我知道动荡对于球队来说意味着什么，我认为在赛季结束前，大家应该先支持俱乐部、主教练以及球员们，然后再去发表自己的意见。”

“接下来与南安普顿的比赛不仅仅是一场保级‘6分战’，甚至可以说是一场‘9分战’。”

“‘圣徒’在经历了0-9惨败莱斯特城后，他们的球迷依然支持他们。我们现在最不需要的是在主场进行示威抗议，因为这样做等于间接给俱乐部添堵。”

“我相信（俱乐部主席）大卫-戈尔德和大卫-沙利文会承认他们自己犯下的错误，他们也不希望令俱乐部陷入困境。如果有任何人认为他们刻意而为之，我觉得那些人都是白痴。”

另一位名宿托尼-盖尔也呼吁球迷应该支持主教练大卫-莫耶斯的工作，他说：“我理解球迷们的沮丧，但这会对球队产生不利影响。”

“我们不能重复上次莫耶斯执教时作客0-3不敌伯恩利那场臭名昭著的比赛，当时有球迷冲入球场，还有球迷向西汉姆董事会的包厢投掷杂物。”

“莫耶斯和球员们需要球迷们在背后支持，如今的球员没有任何忠诚度可言。倘若西汉姆倒下了，更衣室很快就会空无一人。”

西汉姆目前仅积24分排在积分榜倒数第三位，1分落后于降级区外的阿斯顿维拉。