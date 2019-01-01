保级使人暴躁 亨利疯狂diss对手和裁判

亨利通常沉着冷静，但执教的压力甚至让他也说脏话了。

上周六，亨利执教的摩纳哥在主场1比5惨败于负于斯特拉斯堡，这让亨利非常愤怒。

这位前阿森纳球员被认为侮辱了对方球员，并对视频助理裁判系统的故障进行了猛烈抨击。

电视画面显示，这名前法国国脚在斯特拉斯堡的边后卫肯尼·拉拉面前发表了侮辱性言论，斥责他在浪费比赛时间。

在告诉拉拉“已经43分钟了”，并加上“哦，别这样，停下来吧，够了”之后，亨利似乎用了一个法语脏话，翻译过来大概就是“你奶奶是个**”。

斯特拉斯堡的球员在击败摩纳哥的比赛中毫不留情，摩纳哥在第7分钟就因为纳尔多的红牌而少打一人。

“我对我的话表示后悔，这是人之常情，我很后悔。”亨利在新闻发布会上说。

这一结果使得摩纳哥在21场比赛后以15分的成绩排在联赛倒数第二，本赛季他们在主场仍然没有取得法甲的胜利。

就在比赛开始后一小时，摩纳哥队1比2落后，亨利愤怒地认为他们的点球被判无效。

法国《队报》援引亨利的话说:“当我问第四官员为什么不看回放时，他告诉我VAR失灵了。”

“我想知道为什么VAR失灵，我也希望你们去问问为什么。当时我们以1比2落后，如果我们罚进点球就是2比2。这会是比赛的转折点。”

他的斯特拉斯堡同行劳雷，证实了VAR存在问题。

他表示:“我们在休息后被告知，VAR在一段时间内不会起作用。这个赛季已经发生过好几次了。我能感同身受，但有时技术并不管用。”

摩纳哥将在下周六面对一场至关重要的比赛，他们将客场挑战倒数第三的第戎。

亨利表示：“重复一遍：我们的目标是留在顶级联赛中。”