保留41号 赖斯隐约透漏下赛季继续留在西汉姆

这名西汉姆的中场球员被传今夏将离开伦敦球场，但他似乎打算留在这里。

德克兰·赖斯可能引起了曼联和曼城的兴趣，但是他暗示他的未来在西汉姆。

这位多才多艺的20岁球员在2018-19赛季经历了一个令人难忘的赛季，他从铁锤队的防守阵容中得到调整后进入了中场，赢得了广泛的赞誉。

国际社会对他的认可也随之而来，而他也决定把效力的国家队从爱尔兰共和国转向了英格兰。

人们期待这名令人兴奋的人才将会有更多的潜力被发掘出来。

西汉姆联一直希望他们能从这名青训球员毋庸置疑的能力中获益，但却无法阻止关于他要离开的谣言。

正在进行另一项重建计划的曼联一直与引进本土演员紧密联系在一起。

据说，曼城也在寻找费尔南蒂尼奥的长期接班人，并向伦敦体育场投去赞赏的目光。

然而，赖斯似乎正计划在2019- 2020年继续成为西汉姆联队计划的一部分。

在推特上被问及他是否会保持现在的队号时，这位评价很高的年轻球员说:“有很多人问这个问题。这个赛季我会留下41这个号码。”

赖斯似乎在暗示，他不会去其他任何地方。

如果他打算在下个赛季为西汉姆再次穿上41号球衣，那么他的追求者将不得不把注意力转移到别处。

而猜测可能会在整个夏天持续升温，但目前还没有正式的接触。

如果铁锤们的决心要经受考验，那么他们将不得不做出一个重要的决定。

赖斯并不急于离开，他似乎很乐意在现在的俱乐部再呆上至少12个月。

在下一个截止日期到来之前，这种情况可能会迅速改变，因为总会有一些新面孔在最后时刻出现，但目前看来，有关这名球员将很快被交易到曼彻斯特的传言似乎没有实质性内容。