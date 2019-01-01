保持犀利 赫斯基：萨拉赫马内不需要也不应该休息

这名前红军前锋认为没有理由让克洛普轮换阵容，他希望德国人能留下来，即使联赛冠军的胜利落下帷幕。

赫斯基说，利物浦不应该让萨拉赫和马内休息，虽然有声音敦促克洛普继续挑选他们阵中最强大的球员担任首发。

这是一种红军一直喜欢的方式，这是一种对他们很有帮助的战术，克洛普的球队回到了英超积分榜的首位，并追逐着这个独一无二的冠军。

保持像萨拉赫和马内这样的明星球员的健康将是他们争夺冠军的关键，但赫斯基认为，只为了保护场上真正需要的球员而做出轮换是错误的。

前红军前锋说:“萨拉赫和马内不想休息，利物浦也不应该让他们休息。”

“在过去的几个赛季里，他们踢了很多比赛，但作为一名球员，你想要尽可能多地踢球。当你看到他们俩的时候，他们只是喜欢在球场上踢球——他们是教练的梦想。”

“在现代比赛中，运动员是全能的运动员。虽然他们已经打了很多比赛，但体力上的较量并不能困住他们，精神上的才是。”

“有时候连续打这么多比赛会让人筋疲力尽，所以他们可能会因为这些原因想要休息一下。然而，他们的身体状况和其他球员一样健康，随时可以上场。”

罗伯特·费尔米诺是安菲尔德令人生畏的攻击线上的第三名球员，赫斯基相信这名巴西国脚对利物浦的事业同样重要。

他补充说:“马内和萨拉赫都很重要，但是菲尔米诺是让他们更强大的纽带。”

“他们都有令人难以置信的天赋，但是菲尔米诺确实把他们联系在了一起，并且对三人组的工作起到了至关重要的作用。”

“很难说在这两个球员中，会想念谁更多。如果其中一个做得不好，那么其他的就会上升，反之亦然。”

“作为一名球员，知道如果你今天状态不好，你的队友可以稍微减轻你的压力，同时又不会对你的表现进行过多的分析，这对你的帮助很大。因为你可以继续下一场比赛。”

当像萨拉赫和马内这样的球员成为利物浦无价的财富时，德国战术家克洛普是另一个重要的齿轮。

上个赛季，他帮助球队夺得了欧洲冠军联赛的冠军，他的合同一直到2022年。

赫斯基希望这位高水平的教练能够遵守这一协议，即使期待已久的冠军头衔在2020年已经确定。

当被问及克洛普会出走时，赫斯基说:“赢得英超冠军只是克洛普在利物浦所做努力的副产品。”

“克洛普的执教风格可以分为三个部分：第一是让利物浦踢出他的风格，第二是稳定性，第三是赢得奖杯。”

“他已经准备好了前两个赛段，所以从现在开始，他的目标将就是奖杯。”