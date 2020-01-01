保持热度 塞蒂恩：巴萨和皇马一样是西甲夺冠热门

齐达内的球队在23场比赛后位居积分榜首位，比他们的劲敌多得3分。

巴塞罗那主教练基克·塞蒂恩认为皇家马德里不应该被认为是本赛季西甲夺冠的最大热门。

他在新闻发布会上说：“很多联赛冠军都是在两队都无法控制的情况下，在最后几分钟决定的。”

“我们和皇马一样是夺冠大热门。他们有三分的优势，但是我们在伯纳乌有一场比赛，当那一刻到来的时候，我们有很多期待。我们知道比赛的重要性，当然我们会全力以赴。”

其他球队

周六，赫塔菲将做客诺坎普。赫塔费目前排名第三，落后主队7分，但在2018-19赛季意外排名第五的基础上，又迎来了一个不同寻常的赛季。

“很明显，我们有两种不同的风格。巴萨多年来一直是这样踢的，赫塔费也是这样踢的。”塞蒂恩说。

“重要的是你的计划和方法能克服对手。我们很清楚我们是为了什么而踢，我们是怎么踢。你必须把该做的做得很好，我认为我们都是这样做的。”

关于赫塔菲是否会在本赛季成为西甲的直接竞争对手，塞蒂恩认为他们即将面临的欧罗巴联赛可能是一个复杂的因素。

“对每个俱乐部来说，最困难的事情就是保持在顶端。我不知道是我们还是皇家马德里，还是赫塔菲，他们都有很好的表现。”巴萨主帅说。

“困难的是保持这样的势头。他们在欧洲有一些困难的比赛，这可能会削弱他们在西甲的实力。”

“赫塔费去年在那里，今年他们仍然在那里。我不知道这种状态是否足以追上我们和皇马，但我们必须把他们视为对手。”