保持冷静 索肖：曼联季前赛的胜利不代表什么

到目前为止，红魔已经赢下了他们所有五场夏季的热身比赛，但是主教练却并没有忘乎所以。

索尔斯克亚强调曼联的季前赛结果对他们的英超揭幕战毫无意义。

曼联在休赛期赢得了他们所有的五场友谊赛，分别战胜了珀斯光荣、利兹、国米、托特纳姆热刺和克里斯蒂安桑德。

但是索尔斯克亚在周六对阵AC米兰的国际冠军杯比赛之前表示，在他的球队于8月11日在老特拉福德迎战切尔西的2019-20赛季首场比赛之前，这些结果无关紧要。

“我们对此非常满意。很高兴看到男孩们以良好的状态回到季前赛。”他在周四告诉talkSPORT。

“但话又说回来，我们没有得到任何积分，当切尔西于8月11日做客老特拉福德时这些都不重要。”

索尔斯克亚补充道：“我们需要改进，我们需要变得更好。我们进步得越多，做得越好，我们在赛季末挑战奖杯的机会就越大。”

“这些男孩已经展示了他们的能力。如果我们保持冷静，我可以看到我们进步了很多。”

索尔斯克亚在去年12月接替穆里尼奥的位置后，帮助这支英超豪门球队在上个赛季下半赛程中短暂地扭转了他们的状态。

红魔在他执教的17场比赛中赢了15场，在很短的一段时间内恢复了老特拉福德球队的良好状态。

然而，曼联在本赛季最后九场联赛中只赢了两场，排在积分榜第六位，未能获得欧冠资格。

今年3月，索尔斯克亚得到一份3年的合同被确认为曼联的永久教练。

“足球是一项情感游戏。当一个新教练上任，而前任教练丢了工作，这总是很困难的，但是球员们在这个夏天处理得很好，他们回来的时候真的很健康，很有活力。”他说。

“我知道足球的包容性有多好，也知道事情有多容易从好变坏。这是一场心理游戏，一切都在头脑之中。”

“我们没有很好地处理成绩和状态上的起起落落，我们知道这一点。这可能是因为每个人都感到疲惫不堪，但今年我们会更好。”