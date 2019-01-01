保持冷静 曼城队长：剩下三场不能掉以轻心

曼城在老特拉福德以2-0击败对手曼联，在英超联赛中重新领先利物浦，队长孔帕尼对此保持冷静。

曼城队长文森特·孔帕尼坚称，在卫冕冠军以2-0完胜曼联后，英超冠军争夺的争夺还没有尘埃落定。

曼城距离英超夺冠还有三场比赛，下半时贝尔纳多·席尔瓦和替补上场的萨内各进一球帮助球队取胜，这让人们产生了一种感觉，他们已经越过了阻止他们成为自2008-09赛季曼联以来首支卫冕英超冠军的球队的最大障碍。

但是孔帕尼认为，接下来的挑战是非常重要的，首先是周日对伯恩利的比赛，然后和莱斯特城和保级球队布莱顿的比赛也很重要。

“对我来说这很重要，因为这是一场德比。这就是原因。”孔帕尼告诉天空体育：“对阵伯恩利是一场艰难的客场比赛，对阵布莱顿和主场对莱斯特城也一样。还有很多事情要做，利物浦和我们都一样。我很高兴，因为这是一场德比战，我们将在接下来的日子里处理剩下的事情。”

主教练瓜迪奥拉同意队长的观点。

“我理解我们所面临的压力，很明显，在老特拉福德，拉什福德和林加德攻击我们身后，我告诉球员们我们需要赢球，如果我们输了也不重要，”他告诉天空体育：“现在我们要去伯恩利，我们知道这将是多么艰难。保持冷静很重要。我们还不是冠军，还有三场比赛——我们和利物浦的积分让人难以置信。我告诉球员们明天不要读报，不要看电视，好好休息，好好睡觉，然后去踢伯恩利。”