保持低调 曼奇尼：意大利才不是出线大热门
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意大利主帅罗伯托·曼奇尼认为，意大利在2020年欧洲杯A组中不是出线大热门。
在抽到土耳其、威尔士和瑞士后，蓝衣军团将在罗马参加全部三场小组赛。
虽然意大利状态良好，并拥有主场优势，但曼奇尼强调他的球队不能被认为是出线大热门，同时他指出威尔士队是潜在的绊脚石。
“所有的比赛都还没踢。我们不是出线大热门，因为所有这些球队踢得都很好。”曼奇尼说：“我们在罗马的比赛只是一个小优势，但是每场比赛都会很艰难。”
“我想特别指出威尔士，因为他们踢得很好，有很多球员在英超。他们很强硬，不容易被击败。如果我们想进入伦敦的半决赛和决赛，我们必须走完全程。”
“每一场比赛在纸面上都是可以预测的，但比如说克罗地亚，他们是世界杯亚军。所以让我们先把注意力放在小组讨论上。没有什么是理所当然的。也许一些夺冠热门会早早出局，但如果你想一路走到温布利，你需要击败你前面的所有人。”
“我们做得很好，但还有很多工作要做，我们需要从这里到欧洲杯有很大的提高。现在我面临着一个大问题，那就是把我的球队精简到只有23名球员。”
现瑞士主帅、前拉齐奥教练佩特科维奇承认他想抽到意大利，但是他确信他们在A组很难被阻止。
佩特科维奇对意大利天空体育说：“我想抽到意大利，而意大利也很幸运，因为他们有三个对手，他们都将争夺第二名。”
“我很高兴能回到意大利，尤其是罗马。我们迫不及待。他们（意大利）是赢得奖杯的候选人之一。他们将在主场进行三场小组赛，但在淘汰赛中，一切皆有可能。我对曼奇尼给球队带来的精神状态印象深刻。胜利有助于获得信心，并带来坚实的结果。”
“蓝衣军团有很多新球员，就像瑞士队一样，我们会在欧洲上看到很多有前途的年轻球员。主要的问题是他们中很多人都不是俱乐部的首发。”
意大利将在6月12日与土耳其上演揭幕战，随后将对阵瑞士和威尔士。