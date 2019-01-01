保持低调 曼奇尼：意大利才不是出线大热门

蓝衣军团赢得了所有的预选赛比赛，但是他们的主帅强调在一个实力均衡的小组中任何事情都有可能发生。

意大利主帅罗伯托·曼奇尼认为，意大利在2020年欧洲杯A组中不是出线大热门。

在抽到土耳其、威尔士和瑞士后，蓝衣军团将在罗马参加全部三场小组赛。

虽然意大利状态良好，并拥有主场优势，但曼奇尼强调他的球队不能被认为是出线大热门，同时他指出威尔士队是潜在的绊脚石。

“所有的比赛都还没踢。我们不是出线大热门，因为所有这些球队踢得都很好。”曼奇尼说：“我们在罗马的比赛只是一个小优势，但是每场比赛都会很艰难。”

“我想特别指出威尔士，因为他们踢得很好，有很多球员在英超。他们很强硬，不容易被击败。如果我们想进入伦敦的半决赛和决赛，我们必须走完全程。”

“每一场比赛在纸面上都是可以预测的，但比如说克罗地亚，他们是世界杯亚军。所以让我们先把注意力放在小组讨论上。没有什么是理所当然的。也许一些夺冠热门会早早出局，但如果你想一路走到温布利，你需要击败你前面的所有人。”

“我们做得很好，但还有很多工作要做，我们需要从这里到欧洲杯有很大的提高。现在我面临着一个大问题，那就是把我的球队精简到只有23名球员。”

现瑞士主帅、前拉齐奥教练佩特科维奇承认他想抽到意大利，但是他确信他们在A组很难被阻止。

佩特科维奇对意大利天空体育说：“我想抽到意大利，而意大利也很幸运，因为他们有三个对手，他们都将争夺第二名。”

“我很高兴能回到意大利，尤其是罗马。我们迫不及待。他们（意大利）是赢得奖杯的候选人之一。他们将在主场进行三场小组赛，但在淘汰赛中，一切皆有可能。我对曼奇尼给球队带来的精神状态印象深刻。胜利有助于获得信心，并带来坚实的结果。”

“蓝衣军团有很多新球员，就像瑞士队一样，我们会在欧洲上看到很多有前途的年轻球员。主要的问题是他们中很多人都不是俱乐部的首发。”

意大利将在6月12日与土耳其上演揭幕战，随后将对阵瑞士和威尔士。