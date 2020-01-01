保护青训发展 名宿警告切尔西别在冬窗签前锋

前蓝军球星乔·科尔希望俱乐部能继续对这位有前途的青训毕业生表现出信心，他仍在就新合同进行谈判。

乔·科尔警告切尔西不要引进一名身价不菲的前锋，希望蓝军能够保持对塔米·亚伯拉罕的信任，确保他的发展不会受到阻碍。

兰帕德在去年夏天接手斯坦福桥的时候决定信任年轻人，因为他同时也需要应付长达两个窗口的转会禁令。

现在，禁令已经被取消了，如果确定了合适的目标，兰帕德将在一月份的冬窗市场中进行引援。

有消息称切尔西可能会再增加一名前锋，而吉鲁则有可能转会到其他球队。

科尔希望这并不意味着亚伯拉罕将会在出场排名方面下滑，这位22岁的球员在本赛季的27场比赛进了14球。

这位前蓝军球星说:“你当然不需要取代他。”

“我认为他已经使自己成为切尔西不可替代的一员，因为他是一个代表俱乐部的年轻小伙子。”

“他了解俱乐部，这是在没有他在球场上所做的事情的情况下。在球场上，他表现得非常出色，他进了很多球，他是球队的领袖，他是球队的奇迹。”

“但是切尔西和其他顶级俱乐部会做的是，他们会一直关注周围的事情:‘我们能改进吗?’”

“所以我认为除非他们引进一个能和他竞争的人，而不是一个比他更厉害或比他差一些的年轻人——一个能和他竞争的人。”

“我相信他可以成为切尔西的长期射手。心态，意志，当你有一个年轻球员有两种属性——忘掉速度、力量和技术能力——如果你有这两种属性，你可以和他一起工作，他会变得越来越好。”

“我们亲眼见证了他在过去三、四年里是如何变得更好的。他是一个启示。”

亚伯拉罕与斯坦福桥的合同一直到2022年夏天。

切尔西希望用新的条款来奖励他在目前的比赛中取得的进步，他们已经和其他一些青训球员签订了新的合同。

然而，谈判陷入僵局，消息人士向够力足球证实，资金需求是导致谈判迟迟未能达成协议的原因。