保家卫国莫耶斯？名嘴力荐前红魔主帅到国家队补锅

苏格兰评论员彼得·马丁认为莫耶斯是出任苏格兰国家队主帅的理想人选。

大卫·莫耶斯可以接替亚历克斯·麦克利什成为苏格兰主帅，重新开启他的足球执教生涯。

这是评论员彼得·马丁的观点，他和talkSPORT的苏格兰二人组阿兰·布拉希尔和艾利·麦考斯特讨论了苏格兰足总的下一步。

经过数周的猜测，麦克利什终于在周四被解雇。此前，苏格兰在2020年欧洲杯预选赛上开局糟糕，以0比3惨败给哈萨克斯坦。

基马诺克主帅克拉克和阿伯丁主帅麦克因斯是最有可能的接替人选。

但是，苏格兰传奇人物麦考斯特说，下一任主教练应该是需要这份工作的人，而不是想要这份工作的人。

马丁相信莫耶斯将会是一个完美的人选，在经历了苏格兰足球经历了可怕的一年后，他能够帮助国家队收拾残局。

在周五的阿兰·布拉希尔体育早餐节目上，这位苏格兰播音员表示:：“第三热门是大卫·莫耶斯，我个人认为我会选他。他非常希望能在英超找到另一份工作，但我不认为这是即将到来的。唯一的问题是，他们有足够的钱让他满意吗？在这种情况下，莫耶斯可能需要这份工作来让自己成为众人瞩目的焦点——这是唯一的可取之处。很简单，大卫·莫耶斯还没有找到一份英超的工作，所以苏格兰能说服他，在两到三年的时间里，这对他来说是一个有价值的提议吗？因为，就其他候选人而言，他们中的一些人太年轻了，而另一些人不想趟这趟浑水。”