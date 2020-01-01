保守并非红魔基因 曼联生死战索帅迎战术难题

曼联主帅将面临一个重大的战术考验，如果不能在对RB莱比锡的比赛中拿到至少一分，那么曼联的欧冠征程将就此结束。

索尔斯克亚开玩笑说曼联从来没有让事情变得轻松过，周二晚上与RB莱比锡的欧冠对决也不例外。

他们还需要一分才能进入淘汰赛阶段，打平即可进入淘汰赛。

然而，在小组赛对阵巴黎圣日耳曼和RB莱比锡的比赛中，他们都取得了令人印象深刻的成绩，这是一个他们真的不应该处于的位置。

其他球队

对索尔斯克亚来说这是另一场重要的比赛，他的能力将再次受到质疑。这就是他的球队这个赛季的表现，我们不可能准确地预测在小组的最后一场比赛中会发生什么。

哪个曼联会出现?是在老特拉福德5-0击败朱利安·纳格尔斯曼的那支球队吗?是在10月份的客场击败巴黎圣日耳曼的那支球队吗?还是不敌伊斯坦布尔体育的那支球队 ?

这很大程度上取决于索尔斯克亚的体系。上周在老特拉福德的主场对阵内马尔等人的比赛中，他改变了在王子公园发挥良好的后防三人组的位置，变成了一个平行四人组。

这是一种来自曼联的全面进攻方式，他们需要一分晋级，但这并没有起作用。

索尔斯克亚取代被解雇的穆里尼奥已经两年了，他最喜欢的阵型一直是4-2-3-1，它适应了曼联快速反击的风格。

不过，也有不同的说法。在一些重要的比赛中，他选择使用后卫线三后卫，因为他的想法是边后卫可以帮助进攻，同时在无控球权的情况下，让后卫线更靠后，提供一个令人窒息的五人后卫线。

成功并不总是遵循这个计划，索尔斯克亚在15场选择三后卫的比赛中赢下了7场(47%)，而在没有三后卫的情况下92场比赛有53场胜利(58%)。

然而，最重要的是，这些胜利都是在更强硬的对手面前取得的。切尔西和曼城都曾在曼联使用这种战术的情况下遭遇失败，最近在巴黎的胜利就是这种战术有效的例子。

这是一种索尔斯克亚喜欢的防守阵型，这与他的意识形态背道而驰。挪威人想要打造一支充满激情、进攻能力强的球队，但周二晚上的比赛不在于表现，而在于结果。

“你必须把比赛当成一场90分钟的比赛，任何时刻都有可能发生任何事情。你不能摆大巴，期待一场0-0的平局，这不是我们的基因，不是球队的基因，也不是俱乐部的基因。”索尔斯克亚说。

“我们想要赢得比赛，在对巴黎圣日耳曼的比赛中我们证明了这一点，你必须创造进球机会，我们会再次做到的。”

他是对的。但是他们在对阵巴黎圣日耳曼的比赛中没有抓住这些机会，这让他们付出了代价。对RB莱比锡也是一样，他们会攻出去。小组赛初期那些令人印象深刻的胜利已经毫无意义。

由于安东尼·马夏尔和埃丁森·卡瓦尼都因为伤病问题留在了曼彻斯特，所以索尔斯克亚应该用马库斯·拉什福德和梅森·格林伍德的双人锋线来恢复三后卫的阵型。

他们有足够的火力、能力和技巧来抓住机会，尤其是在反击上，而在球场上拥有5名后卫的安全网将有助于缩小巴黎圣日耳曼上周在老特拉福德自由利用的差距。

这可能违背了他的球队的“基因”，但是在欧罗巴联赛中结束这个赛季也不符合俱乐部的组成。

队长哈利·马奎尔重申:“我们今天早上讨论过，我们想赢得比赛，我们不会摆大巴。”

有一件事是肯定的，如果他们攻出去，一定会火星四溅。