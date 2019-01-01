保加利亚队长谴责主场球迷：感到尴尬 深受其害

这位罗斯托夫球星承认，在本周早些时候对阵三狮军团的比赛中，他对球迷的行为感到震惊。

保加利亚队长伊夫林·波波夫表示，他对周一保加利亚对阵英格兰的2020年欧洲杯预选赛中种族歧视的场面感到“尴尬”，并透露他在中场休息时对球迷说了话，试图阻止他们采取进一步行动。

在索菲亚的比赛中，加雷斯·索斯盖特的球队以6-0的比分大胜对手，这场比赛的看点更多的是球场外的动作，而不是球场上的动作。

在这一丑陋的事件发生后，欧足联随后对保加利亚进行了纪律处分。此前，在此前对阵科索沃和黑山时，欧足联已经对保加利亚的种族主义行为进行了处罚。

此外，在接到保加利亚总理博伊科·鲍里索夫的电话后，保加利亚足球联盟主席米哈伊洛夫被迫辞职，尽管教练克拉西米尔·巴拉科夫声称本国球迷没有任何问题。

波波夫是俄罗斯超级联赛球队罗斯托夫的队长，他完全谴责了支持者的行为，并补充说他在中场休息时与观众交谈，试图警告他们后果。

《每日电讯报》援引他的话说：“我这样说很重要，因为这对每个人、对我们的足协、对英格兰来说都是一个大问题，如果他们说更多的脏话，哪怕是一次，那么他们可能就会结束比赛。”我们将会受到如此严厉的惩罚，这对保加利亚足球来说是不好的，因为如果其他球员想要来这里，他们听到了什么，听到了他们如何说脏话，这对每个人都不好。我当然感到尴尬。我不希望这样，这对我们、足协和我们的国家都不好。我感觉如何？我感觉不太好，因为我们踢得不好，我们0-6输了，而且发生的事情也很糟糕。这必须停止。我们是11对11，不管你是什么肤色，都没有问题，我们都是一样的，我们是足球大家庭。只有我们在一起，我们才能阻止这些坏事。”

保加利亚足球机构的一些部门在赛前反驳说，英格兰面临着比保加利亚更大的种族主义斗争，但波波夫在《卫报》引用的进一步评论中，断然拒绝了这是一个单一问题的观点。

他补充说：“我试着和那些应该控制局面的工作人员交谈。我们都深受这种行为之苦。在今晚发生的事情之后，你认为有外国球员愿意来保加利亚踢球吗？种族主义是一个需要根除的世界性问题。我们都是不分肤色的人。”