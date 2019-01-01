保加利亚教练向受到种族歧视辱骂的球员道歉

这位53岁的主帅最初声称他没有听到种族主义的歌曲，但现在他已经向三名受影响的英格兰队球员道歉。

保加利亚教练克拉西米尔·巴拉科夫在周一于索非亚举行的2020年欧洲杯预选赛后表示，他没有听到针对英格兰球员的种族主义辱骂，并为此道歉。

三狮军团取得了6比0的胜利，但是比赛被看台上的一些事件破坏了，这些事件被报告给了裁判，导致了半场前的两次比赛暂停。

欧足联决定起诉保加利亚足球联盟，理由是“种族主义行为(歌曲，纳粹致敬)”据当地媒体报道，已有四人因涉案而被捕。

保加利亚足协主席米哈伊洛夫迫于保加利亚总理博伊科·鲍里索夫的压力辞职。

比赛前，主教练巴拉科夫称，英格兰在足球方面的种族主义问题比他自己的国家更严重，赛后他坚称自己没有听到有人喊口号。

拉希姆·斯特林和特伦特·亚历山大-阿诺德等人对此表示困惑，这位曼城球星在推特上写道:“嗯……对这个教练我不确定。”

但在发生种族主义辱骂之后，他发表了道歉声明。

在他的球队脸书官方主页上，巴拉科夫写道:“我谴责一切形式的种族主义，这是违背正常人际关系的不可接受的行为。”

“我认为这种偏见应该深埋在我们的过去，任何人都不应该受到它的影响。”

“我教过许多保加利亚球队，他们的球员来自不同的国家，从来没有人根据他们的肤色来下判断。此外，我一直积极参与所有涉及特别人士或有需要人士的活动。”

“在对阵英格兰的比赛之前，我说保加利亚没有种族歧视的问题，我的评论是基于这样一个事实，即本地联赛并没有看到大规模的种族歧视问题。”

“可能有个例，但绝对不是你在球场上看到的。大多数球迷都不会做出这种(行为)，我相信在对阵英格兰的比赛中也是如此。”

“我想非常明确地说:既然在索非亚发生了种族歧视事件，我想真诚地向英格兰球员和所有感到被冒犯的人道歉。”

“然而，与此同时，我想对所有在社交媒体上使用仇恨语言的人说，我的话被错误地从语境中删除了——如果这种情况继续下去，我将不得不采取法律行动。”