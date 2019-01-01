保加利亚主帅：英格兰的种族歧视问题更严重

由于一些问题，保加利亚主场将部分关闭，主教练认为周一的对手有更大的问题。

保加利亚教练克拉西米尔·巴拉科夫认为，在2020年欧洲杯预选赛之前，英格兰的种族主义问题比他的祖国更严重。

这一指控是在周一的比赛之前做出的。在6月份保加利亚对阵科索沃和捷克的比赛中发生了种族主义事件，比赛场地的一部分将被关闭。

英格兰球员在三月在波德戈里察与黑山的比赛中受到了辱骂，人们担心他们在索菲亚也会受到同样的待遇。

但是保加利亚的主帅否认他的国家存在种族主义的担忧，并暗示英格兰的问题是一个“大问题”。

“我能说的是，我不认为我们有问题。”巴拉科夫说：“在保加利亚锦标赛上，我们有许多不同种族和肤色的球员。我不认为我们有像英格兰这样的大问题。”

在记者要求他做出解释后，他继续说：“我的意思是，在保加利亚锦标赛上我们没有遇到过这样的问题，而在英格兰足球的各个层面上都有涉及种族主义的事件，我认为这很正常，因为这是一个人口非常多样化的大国。但我可以向你保证，我们在保加利亚没有这个问题。”

欧足联已经下令在保加利亚对阵英格兰的比赛中关闭46340个座位中的5000个，并在下个月对阵捷克的比赛中关闭3000个座位。

英格兰队队长哈里·凯恩表示，球员们已经准备好应对任何可能出现的问题，但希望比赛能够顺利进行。

“我们开了个会，讨论可能发生的事情，但它们也可能不会发生，”凯恩说：“这里有一个协议，但在我看来，我们在这里是为了在球场上完成工作，显然我们不想出幺蛾子。”

上周，三狮军团前锋塔米·亚伯拉罕表示，如果发生任何种族歧视，凯恩将带领球员离场，他们对此感到不满。

据《镜报》报道，亚伯拉罕说：“哈里·凯恩说，如果发生了（种族主义辱骂），我们对此感到不满，我们会和球员谈谈，如果他不高兴，我们会一起离开球场。这是团队的事情。不要孤立一个人，我们是一个整体。如果它发生在我们中的一个身上，它就会发生在我们所有人身上。”