矢口否认 保加利亚主帅：没听见种族歧视口号

种族主义的口号两次使比赛暂停，但主队教练试图避免谴责他的球队的球迷。

保加利亚主教练克拉西米尔·巴拉科夫声称，他的球队在索菲亚以0-6输给英格兰的比赛中没有听到种族主义口号，并指责客场球迷的行为是“不可接受的”。

这场比赛被针对一些客场球员的辱骂所玷污，这些辱骂被报告给了比赛官员，导致比赛在半场结束前两次中断。

比赛前，巴拉科夫指责英格兰在足球方面的种族主义问题比他自己的国家更严重，在周一的比赛被广泛谴责的场景玷污之后，他再次试图推卸责任。

“我个人没有听到你说的那种歌声。我看到裁判叫停了比赛，”他告诉ITV：“但我也不得不说，这种不可接受的行为不仅代表了保加利亚球迷，也代表了英格兰球迷，他们在保加利亚国歌响起时吹着口哨大喊大叫。在下半场他们用言语攻击我们的球迷，我觉得这是不可接受的。”

巴拉科夫说，他觉得赛前对种族主义事件可能性的关注使这些事件更有可能发生，尽管比赛期间听到了猴子的叫声，一些保加利亚球迷被驱逐出场，但他呼吁要拿出证据“证实”这种言语虐待行为。

“自从英格兰即将来到保加利亚，我们就遇到了这个问题。三个星期以来，我听到的都是人们在谈论足球以外的事情。我不认为这是正确的方式来准备和踢一场足球比赛。三个星期以来，每个人都在谈论一件事。如果这是真的，我们真的很抱歉，我们作为保加利亚国家队和保加利亚足球联盟正在努力工作。没有人想看到这种情况，但我要告诉你，直到现在，我们的比赛中还没有发生这种情况。这发生在英格兰的比赛中。如果某些事情可以被证实，那么我们很抱歉，但是我们不能代表这里的球迷发言。”

马库斯·拉什福德为英格兰首开纪录，赛后他在推特上赞扬保加利亚队长波波夫在中场休息时对球迷的抗议。

波波夫的举动被广泛解读为要求歧视的口号停止，但巴拉科夫在赛后的新闻发布会上说，他觉得这位罗斯托夫中场球员是在回应人们对他糟糕表现的抱怨。

“我对此一无所知。如果我们的队长对球迷说了什么，那可能是因为他们对球队的表现不满意。”他补充道：“整场比赛的主题——球迷们都很激动。你想让我这么说，我也不得不这么说，如果真的发生了什么事，我相信一定是一小群人真的疯了，因为这是不可接受的……当然，如果真的发生了。”