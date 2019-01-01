俄罗斯被世界反兴奋剂机构禁止参加2022年世界杯

世界反兴奋剂机构禁止俄罗斯参加包括2020年奥运会在内的所有重大体育赛事，为期四年。

俄罗斯将被禁止参加2022年世界杯，世界反兴奋剂机构（WADA）将禁止该国参加所有重大体育赛事，为期四年。

三年后，卡塔尔将举行世界杯，而俄罗斯国旗和国歌也将在2020年东京奥运会上消失。

世界反兴奋剂机构的一个小组上个月建议再次宣布俄罗斯反兴奋剂机构不符合规定，原因是在一次调查中发现的反兴奋剂数据不一致。

世界反兴奋剂机构的独立合规审查委员会（CRC）建议对俄罗斯实施严厉制裁，包括在四年内禁止俄罗斯参加和主办大型体育赛事。

周一，该机构的执行委员会在瑞士洛桑的一次会议上一致同意了这一建议。

世界反兴奋剂机构主席克雷格·雷迪爵士发表声明称：“世界反兴奋剂机构今天做出的强硬决定表明，鉴于该机构强大的调查能力、CRC的愿景，以及世界反兴奋剂机构最近获得的通过2018年4月生效的合规标准建议实施有意义的制裁的能力，世界反兴奋剂机构决心在俄罗斯兴奋剂危机面前采取果断行动。”

“综合而言，这些优势使行政会议能够在正确的时间做出正确的决定。太长时间以来，俄罗斯的兴奋剂一直在损害干净的运动。2018年9月，俄罗斯行政会议批准了俄罗斯反兴奋剂机构恢复原职的条件，但俄罗斯当局公然违反了这些条件，这要求俄罗斯做出强有力的回应。这正是我们今天所交付的。”

“为了本国运动员的利益和体育的完整性，俄罗斯被给予了一切机会来整顿国内秩序，重新加入全球反兴奋剂组织，但它选择继续欺骗和否认。”

“因此，世界反兴奋剂机构以最强烈的措辞做出了回应，同时保护了俄罗斯运动员的权利，这些运动员可以证明他们没有参与，也没有从这些欺诈行为中受益。”

“我谨代表行政会议和许多支持CRC建议的世界反兴奋剂机构的利益相关者，感谢CRC的成员提出的专家和经过深思熟虑的建议，以及世界反兴奋剂机构I&I和法医专家在查明这一高度复杂案件真相方面的技能、勤奋和毅力。”

俄罗斯反兴奋剂机构有21天的时间对暂停比赛的决定提出上诉，并将此案提交国际体育仲裁法庭审理。

俄罗斯运动员个人仍然可以以中立身份参加国际比赛，就像2018年冬季奥运会上168名俄罗斯运动员被禁止参赛一样。

签署国遵守规则的国际标准没有将欧足联列为“重大赛事组织”，因此俄罗斯也可以自由参加2020年欧洲杯。切尔切索夫的球队进入了决赛圈，圣彼得堡是其中一个主办城市。俄罗斯与比利时、芬兰和丹麦一起被分在B组。