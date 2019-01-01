俄罗斯尚有转机 FIFA与世界反兴奋剂机构联系

随着俄罗斯被禁止参加大型体育赛事——似乎包括2022年世界杯——国际足联正在寻求澄清。

国际足联已经与世界反兴奋剂机构（WADA）取得联系，以澄清俄罗斯对重大国际体育赛事的禁令如何适用于足球。

周一，世界反兴奋剂机构执行委员会批准了俄罗斯禁赛四年的建议，原因是在调查中发现俄罗斯反兴奋剂机构的反兴奋剂数据不一致。

禁赛意味着俄罗斯运动员将不能在2020年奥运会或2022年冬奥会上在俄罗斯国旗下参赛。

这似乎也会阻止俄罗斯参加2022年卡塔尔世界杯，但是WADA并没有将欧足联列为“重大事件组织”，所以俄罗斯将可以自由参加2020年欧洲杯。

然而，俄罗斯足球联盟表示，他们希望足球不会受到影响，但他们正在等待国际足联的消息。

国际足联尚未透露其对禁赛的立场，但已向Omnisport证实，它正在与WADA和夏季奥林匹克国际联合会（ASOIF）联系。

国际足联发言人表示：“国际足联已经注意到世界反兴奋剂机构执行委员会今天做出的决定。国际足联正在与WADA和ASOIF联系，以澄清关于足球的决定的范围。”

俄罗斯反兴奋剂机构有21天的时间对暂停比赛的决定提出上诉，并将此案提交国际体育仲裁法庭审理。

建议实施制裁的合规审查委员会主席乔纳森·泰勒在新闻发布会上表示：“禁赛覆盖的是能够决出世界冠军的赛事。”

然而，泰勒承认，每项运动都将在“个案基础上”进行评估。

“让我们明确一下这个方案的总体内容。这是一个为期四年的计划，涉及许多不同的方面。在参与方面，标准很明确。”

“在报道的活动中不会有旗帜。不会有俄罗斯国旗，运动员也不会代表俄罗斯参赛。每个项目的细节必须有所不同，因为有些是团队项目，有些是个人项目。这将是一个个案的基础。然而，值得注意的是，该标准称其在WADA的控制和批准下，以确保适当和标准化的执行。”

他说：“如果有核证机关的案件，可以把它带到核证机关，让它自己看到和批准。我们现在能确定这意味着什么吗？没有，但是标准很清楚。他们不会以俄罗斯代表的身份出席。”