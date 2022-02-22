俄乌局势升级 欧冠决赛是否可能易地进行？

俄罗斯与乌克兰之间的纷争对欧冠决赛来说意味着什么？够力足球在这里为你带来你需要知道的一切。

俄罗斯上一次举办欧冠决赛要追溯到2008年，当时曼联在莫斯科的卢日尼基体育场通过点球大战击败切尔西，捧起了冠军奖杯。

这个横跨大陆的国家再次获得了本赛季欧冠决赛的主办权，但据报道，由于政治紧张局势，场地可能会改变。

2021-22赛季的欧冠决赛将在圣彼得堡泽尼特的主场进行，比赛将于5月28日展开，圣彼得堡也是2018年国际足联世界杯和2020年欧洲杯比赛的举办地。

有人认为，在与乌克兰发生战争的威胁下，俄罗斯将不被允许举办欧冠决赛。

根据美国的估计，在过去几个月里，俄罗斯普京的命令下，在乌克兰边境驻扎了15万名军队。

2月22日，普京宣布承认卢甘斯克和顿涅茨克为独立国家，并将士兵调入这两个叛军控制的地区，局势升级。

英国卫生部长萨吉德-贾维德在第二天早上宣布，俄罗斯对乌克兰的入侵已经开始。

贾维德在天空新闻上说："我们醒来时看到的是欧洲一个非常黑暗的日子。我们已经看到普京承认了乌克兰东部的这些分离地区，我们看到他已经派来了坦克和军队，所以我认为从这一点你可以得出结论，对乌克兰的入侵已经开始。"

英国媒体报道称，随着局势的不断发展，俄罗斯很可能别无选择，只能放弃欧冠决赛主办权，但圣彼得堡当地组委会负责人阿列克谢-索罗金坚持认为，比赛将按计划进行。

索罗金告诉塔斯社："我们不关注英国媒体的各种评论。”

"在过去的15年里，我们一直在处理这个问题——从2008年开始，当时就有报道说我们将被剥夺欧冠决赛主办权。"

"欧足联是一个大型国际体育组织，它在政治背景之外运作。组委会和欧足联没有就这个问题进行过任何讨论，也不可能有任何讨论。”

"我们正在按计划准备决赛。我们正在等待超过5万名外国球迷的到来"。

欧足联已经确认，它正在监测这一情况，但鉴于普京的最新举措，数字、文化、媒体和体育部呼吁他们现在就采取行动。

DCMS特别委员会主席朱利安-奈特告诉《电讯报》："鉴于这种赤裸裸的侵略行为，这是必须考虑的事情。”

"伴随俄罗斯的坦克轰鸣声主办这样一个具有里程碑意义的活动，这将发出各种错误的信息。"